Известный пермский лыжник Шкерин умер на тренировке

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Спортсмену было 63 года
Спортсмену было 63 года Фото:

Лыжник и организатор соревнований из Перми Игорь Шкерин скончался во время тренировки. Об этом сообщил telegram-канал «Овертайм».

«Умер известный пермский лыжник и организатор соревнований Игорь Шкерин. Ему было 63 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что спортсмен занимался на лыжной базе «Прикамье» в микрорайоне Закамск. Другие обстоятельства смерти неизвестны.

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Лыжник и организатор соревнований из Перми Игорь Шкерин скончался во время тренировки. Об этом сообщил telegram-канал «Овертайм». «Умер известный пермский лыжник и организатор соревнований Игорь Шкерин. Ему было 63 года», — сказано в сообщении. Уточняется, что спортсмен занимался на лыжной базе «Прикамье» в микрорайоне Закамск. Другие обстоятельства смерти неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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