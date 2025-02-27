Известный пермский лыжник Шкерин умер на тренировке

Спортсмену было 63 года
Лыжник и организатор соревнований из Перми Игорь Шкерин скончался во время тренировки. Об этом сообщил telegram-канал «Овертайм».
«Умер известный пермский лыжник и организатор соревнований Игорь Шкерин. Ему было 63 года», — сказано в сообщении.
Уточняется, что спортсмен занимался на лыжной базе «Прикамье» в микрорайоне Закамск. Другие обстоятельства смерти неизвестны.
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