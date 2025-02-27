Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер в 88 лет

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Борис Спасский умер на 89 году жизни
Борис Спасский умер на 89 году жизни Фото:

Советский, французский и российский шахматист, десятикратный чемпион мира Борис Спасский умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны», — цитирует Филатова ТАСС.

Советский гроссмейстер Борис Спасский в 1972 году проиграл в матче за звание чемпиона мира по шахматам сопернику из Америки Бобби Фишеру. По данным разведки, поражение произошло из-за психологического давления.

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Советский, французский и российский шахматист, десятикратный чемпион мира Борис Спасский умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. «Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны», — цитирует Филатова ТАСС. Советский гроссмейстер Борис Спасский в 1972 году проиграл в матче за звание чемпиона мира по шахматам сопернику из Америки Бобби Фишеру. По данным разведки, поражение произошло из-за психологического давления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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