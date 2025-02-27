Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер в 88 лет

Советский, французский и российский шахматист, десятикратный чемпион мира Борис Спасский умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны», — цитирует Филатова ТАСС.
Советский гроссмейстер Борис Спасский в 1972 году проиграл в матче за звание чемпиона мира по шахматам сопернику из Америки Бобби Фишеру. По данным разведки, поражение произошло из-за психологического давления.
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