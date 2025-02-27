В России подорожает известный бренд макарон

Итальянский производитель макаронных изделий Barilla уведомил ритейлеров о повышении цен на 15–30% на импортный ассортимент. Об этом сообщает «Коммерсант»
«Компания ООО „Барилла Рус“, являющаяся крупным поставщиком макаронных изделий под брендом Barilla, направила торговым сетям уведомление о повышении цен с 1 марта. Для большинства продуктов рост цен будет существенным — 24 позиции станут дороже на 15-30%. Лишь для двух наименований ценовые изменения будут минимальными», — пишет «Коммерсант», имея в распоряжении документ.
В России бренд Barilla относится к одному из наиболее востребованных. Компания занимает 10% российского рынка в категории, завозя 20% позиций из-за рубежа. Подорожанию способствует повышение таможенных пошлин на продукцию из «недружественных» стран, отмечает издание.
Ранее Росстат заявил, что в России в феврале 2025 года снизилась стоимость яиц (-0,6%). В то же время отмечено снижение стоимости и на макароны (-0,2%).
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