27 февраля 2025

Умерла основательница гендерной фракции партии «Яблоко» Михалева

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Галину Михалеву называли выдающимся общественным деятелем, ученым и политиком
Галину Михалеву называли выдающимся общественным деятелем, ученым и политиком Фото:

Основателя и председателя гендерной фракции «Яблока» Галины Михалевой не стало на 69-ом году жизни. Смерть стала следствием тяжелой болезни, передает пресс-службы партии.

«Вечером 27 февраля после тяжелой болезни не стало Галины Михалевой. Ее уход — это тяжелая утрата для всех, кто знал Галину Михайловну лично и разделял ее идеалы», — написано в telegram-канале партии «Яблоко». Коллеги, среди прочего, отметили весомый вклад общественницы в борьбу за демократию, равенство и права женщин в России. 

Михалева родилась 17 января 1957 года. Была доктором политических наук и профессором Российского государственного гуманитарного университета. По словам близкого окружения, она всегда умела сочетать научную и преподавательскую деятельность с активным участием в политике.

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Основателя и председателя гендерной фракции «Яблока» Галины Михалевой не стало на 69-ом году жизни. Смерть стала следствием тяжелой болезни, передает пресс-службы партии. «Вечером 27 февраля после тяжелой болезни не стало Галины Михалевой. Ее уход — это тяжелая утрата для всех, кто знал Галину Михайловну лично и разделял ее идеалы», — написано в telegram-канале партии «Яблоко». Коллеги, среди прочего, отметили весомый вклад общественницы в борьбу за демократию, равенство и права женщин в России.  Михалева родилась 17 января 1957 года. Была доктором политических наук и профессором Российского государственного гуманитарного университета. По словам близкого окружения, она всегда умела сочетать научную и преподавательскую деятельность с активным участием в политике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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