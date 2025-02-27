Умерла основательница гендерной фракции партии «Яблоко» Михалева

Основателя и председателя гендерной фракции «Яблока» Галины Михалевой не стало на 69-ом году жизни. Смерть стала следствием тяжелой болезни, передает пресс-службы партии.
«Вечером 27 февраля после тяжелой болезни не стало Галины Михалевой. Ее уход — это тяжелая утрата для всех, кто знал Галину Михайловну лично и разделял ее идеалы», — написано в telegram-канале партии «Яблоко». Коллеги, среди прочего, отметили весомый вклад общественницы в борьбу за демократию, равенство и права женщин в России.
Михалева родилась 17 января 1957 года. Была доктором политических наук и профессором Российского государственного гуманитарного университета. По словам близкого окружения, она всегда умела сочетать научную и преподавательскую деятельность с активным участием в политике.
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