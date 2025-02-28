Как оплачивается работа 8 Марта: комментарий юриста

Работники, задействованные в трудовую деятельность в Международный женский день 8 марта, имеют право на оплату в двойном размере. Об этом сообщил генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.
«Работа 8 марта, как и в другие праздничные дни, оплачивается с учетом специальных условий, установленных ТК РФ», — заявил Адамс в диалоге с «NEWS.ru». Он пояснил, что согласно статье 112 ТК РФ, 8 марта классифицируется как нерабочий праздничный день, поэтому работникам, которые выполняют свои обязанности в этот день, полагается дополнительная оплата в двойном размере.
Адамс отметил, что если рабочий день был сокращен, то оплата происходит только за реально отработанное время. По его словам, в течение праздничных дней учитывается фактическое время работы.
Юрист дополнил, что работодатель может предоставить сотруднику другой выходной день взамен за работу в праздник. В таком случае оплата за день праздника производится по обычной ставке, а выходной день не оплачивается.
С 1 марта при увольнении сотрудника ему будет выплачиваться компенсация за неиспользованные отгулы, начисленные за работу в праздничные и выходные дни. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. Ранее неиспользованные отгулы просто пропадали.
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