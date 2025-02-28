Прилетевший в Москву рэпер из США DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) спел песню «Валенки» вместе с народным ансамблем. Артист старался подпевать по-русски.
«Встречали: с баяном — Саня из Кемерово, пел Дима — тоже из Кемерово, Ярик из Твери — на балалайке и певица Арина из Нижнего», — передает telegram-канал Mash. Dababy прилетел в Россию с пересадкой в Стамбуле (Турция), чтобы дать здесь концерт.
Исполнитель успел поделиться впечатлениями от страны. По его словам, здесь хорошо, но немного холодно.
Ранее еще один известный американский рэпер изъявил желание посетить Россию. Канье Уэст захотел встретится с дизайнером Гошей Рубчински.
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