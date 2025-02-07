07 февраля 2025

Канье Уэст намекнул на приезд в Россию

Канье Уэст предложил Гоше Рубчинскому отдохнуть вместе в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Канье Уэст предложил Гоше Рубчинскому провести время вместе
Канье Уэст предложил Гоше Рубчинскому провести время вместе Фото:

Известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст выразил желание встретиться с российским дизайнером Гошей Рубчинским и провести вместе время в России. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

 «Давай снова оттянемся в России этим летом!» — написал он. В своем обращении Уэст поблагодарил Рубчинского и выразил ему наилучшие пожелания.

Ранее Рубчинский сообщил на своей странице в соцсети Х о завершении своего сотрудничества с компанией рэпера. Россиянин сотрудничал с брендом Уэста с 2023 года. Летом прошлого года Уэст побывал в Москве на юбилее Рубчинского. Подробнее о том, кто такой Уэст, а также о других причинах его визита в РФ — в материале URA.RU.

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Известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст выразил желание встретиться с российским дизайнером Гошей Рубчинским и провести вместе время в России. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.  «Давай снова оттянемся в России этим летом!» — написал он. В своем обращении Уэст поблагодарил Рубчинского и выразил ему наилучшие пожелания. Ранее Рубчинский сообщил на своей странице в соцсети Х о завершении своего сотрудничества с компанией рэпера. Россиянин сотрудничал с брендом Уэста с 2023 года. Летом прошлого года Уэст побывал в Москве на юбилее Рубчинского. Подробнее о том, кто такой Уэст, а также о других причинах его визита в РФ — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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