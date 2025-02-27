Почти 500 челябинских чиновников наказаны за нарушения прав предпринимателей

В 2024 году прокуратура Челябинской области привлекла за нарушения прав бизнесменов почти 500 должностных лиц региона. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО по итогам рабочей встречи замгенпрокурора России Сергея Зайцева с предпринимателями.
«При осуществлении надзорных полномочий только по итогам прошлого года прокурорами в УрФО пресечено 9,5 тысяч нарушений прав предпринимателей, более двух тысяч — в Челябинской области. Свыше двух тысяч должностных лиц по внесенным актам реагирования были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, в том числе 471 в Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства..
Зайцев подчеркнул, что защита прав и законных интересов бизнес-сообщества является приоритетным направлением деятельности органов власти всех уровней и находится на постоянном контроле руководства страны и Генпрокуратуры РФ. Так, после прокурорского вмешательства была выплачена задолженность предпринимателям УрФО по уже исполненным госконтрактам на общую сумму свыше 600 миллионов рублей.
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