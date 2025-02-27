27 февраля 2025

Почти 500 челябинских чиновников наказаны за нарушения прав предпринимателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Генпрокуратура привлекла должностных лиц региона к дисциплинарной и административной ответственности
Генпрокуратура привлекла должностных лиц региона к дисциплинарной и административной ответственности Фото:

В 2024 году прокуратура Челябинской области привлекла за нарушения прав бизнесменов почти 500 должностных лиц региона. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО по итогам рабочей встречи замгенпрокурора России Сергея Зайцева с предпринимателями.

«При осуществлении надзорных полномочий только по итогам прошлого года прокурорами в УрФО пресечено 9,5 тысяч нарушений прав предпринимателей, более двух тысяч — в Челябинской области. Свыше двух тысяч должностных лиц по внесенным актам реагирования были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, в том числе 471 в Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства..

Зайцев подчеркнул, что защита прав и законных интересов бизнес-сообщества является приоритетным направлением деятельности органов власти всех уровней и находится на постоянном контроле руководства страны и Генпрокуратуры РФ. Так, после прокурорского вмешательства была выплачена задолженность предпринимателям УрФО по уже исполненным госконтрактам на общую сумму свыше 600 миллионов рублей.

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В 2024 году прокуратура Челябинской области привлекла за нарушения прав бизнесменов почти 500 должностных лиц региона. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО по итогам рабочей встречи замгенпрокурора России Сергея Зайцева с предпринимателями. «При осуществлении надзорных полномочий только по итогам прошлого года прокурорами в УрФО пресечено 9,5 тысяч нарушений прав предпринимателей, более двух тысяч — в Челябинской области. Свыше двух тысяч должностных лиц по внесенным актам реагирования были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, в том числе 471 в Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства.. Зайцев подчеркнул, что защита прав и законных интересов бизнес-сообщества является приоритетным направлением деятельности органов власти всех уровней и находится на постоянном контроле руководства страны и Генпрокуратуры РФ. Так, после прокурорского вмешательства была выплачена задолженность предпринимателям УрФО по уже исполненным госконтрактам на общую сумму свыше 600 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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