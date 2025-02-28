Столичных коллекторов наказали за угрозы пермячке

Московские коллекторы оштрафованы на 100 тысяч рублей за угрозы в адрес пермячки
© Служба новостей «URA.RU»
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Взыскатели долгов начали распространять в соцсетях сведения, порочащие честь и достоинство ее семьи
Взыскатели долгов начали распространять в соцсетях сведения, порочащие честь и достоинство ее семьи Фото:

Микрокредитная компания из Москвы оштрафована на 100 тысяч рублей. Причиной стали угрозы в мессенджерах и клевета в адрес жительницы поселка Ильинский Пермского края от коллекторов.

«Неустановленные лица, действующие в интересах микрокредитной компании, сначала угрожали должнице. Затем взыскатели долгов начали распространять в соцсетях сведения, порочащие честь и достоинство ее семьи. Например, они запустили рассылку сообщений с фотографией дочери заявительницы с надписями «Розыск», «Подозревается в умышленном хищении денежных средств»», – сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.

Приставы признали компанию виновной в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Юрлицо оштрафовано. Ранее организация уже привлекалась к административной ответственности за преследование должника из Алтайского края.

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Микрокредитная компания из Москвы оштрафована на 100 тысяч рублей. Причиной стали угрозы в мессенджерах и клевета в адрес жительницы поселка Ильинский Пермского края от коллекторов. «Неустановленные лица, действующие в интересах микрокредитной компании, сначала угрожали должнице. Затем взыскатели долгов начали распространять в соцсетях сведения, порочащие честь и достоинство ее семьи. Например, они запустили рассылку сообщений с фотографией дочери заявительницы с надписями «Розыск», «Подозревается в умышленном хищении денежных средств»», – сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте. Приставы признали компанию виновной в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Юрлицо оштрафовано. Ранее организация уже привлекалась к административной ответственности за преследование должника из Алтайского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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