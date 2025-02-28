Столичных коллекторов наказали за угрозы пермячке

Микрокредитная компания из Москвы оштрафована на 100 тысяч рублей. Причиной стали угрозы в мессенджерах и клевета в адрес жительницы поселка Ильинский Пермского края от коллекторов.
«Неустановленные лица, действующие в интересах микрокредитной компании, сначала угрожали должнице. Затем взыскатели долгов начали распространять в соцсетях сведения, порочащие честь и достоинство ее семьи. Например, они запустили рассылку сообщений с фотографией дочери заявительницы с надписями «Розыск», «Подозревается в умышленном хищении денежных средств»», – сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.
Приставы признали компанию виновной в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Юрлицо оштрафовано. Ранее организация уже привлекалась к административной ответственности за преследование должника из Алтайского края.
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