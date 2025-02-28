МЧС РФ: в Охотском море 200 человек дрейфуют на льдине

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В МЧС организовали операцию для спасения людей с отколовшейся льдины
В МЧС организовали операцию для спасения людей с отколовшейся льдины Фото:

На отколовшейся льдине в Сахалинской области в Охотском море застряли, по предварительным данным, 200 человек. Сейчас специалисты организовали спасательную операцию, сообщили в МЧС России.

«В Охотском море на льдине, предварительно, 200 человек. От берега в районе села Лесное их отделяют 700 метров», — передает telegram-канал МЧС.

Отмечается, что в спасательной операции принимают участие шесть единиц техники и 11 специалистов МЧС. В том числе задействовано судно на воздушной подушке «Хивус и готовится к вылету вертолет Ми-8.

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На отколовшейся льдине в Сахалинской области в Охотском море застряли, по предварительным данным, 200 человек. Сейчас специалисты организовали спасательную операцию, сообщили в МЧС России. «В Охотском море на льдине, предварительно, 200 человек. От берега в районе села Лесное их отделяют 700 метров», — передает telegram-канал МЧС. Отмечается, что в спасательной операции принимают участие шесть единиц техники и 11 специалистов МЧС. В том числе задействовано судно на воздушной подушке «Хивус и готовится к вылету вертолет Ми-8.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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