В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского во время задержания

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Мужчина с ножом напал на полицейского в центре города
Мужчина с ножом напал на полицейского в центре города Фото:

Неизвестный мужчина пырнул ножом сотрудника полиции во время задержания в Коломне. Инцидент произошел на проспекте Кирова.

«Все произошло на проспекте Кирова. По информации нашего собеседника, 33-летний правоохранитель госпитализирован с колото-резаной раной бедра», — сообщает издание РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ранее подобный инцидент происходил в Уфе. Мужчина с ножом напал на полицейского в центре города. Сообщают, что его удалось задержать.

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Неизвестный мужчина пырнул ножом сотрудника полиции во время задержания в Коломне. Инцидент произошел на проспекте Кирова. «Все произошло на проспекте Кирова. По информации нашего собеседника, 33-летний правоохранитель госпитализирован с колото-резаной раной бедра», — сообщает издание РЕН ТВ со ссылкой на источник. Ранее подобный инцидент происходил в Уфе. Мужчина с ножом напал на полицейского в центре города. Сообщают, что его удалось задержать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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