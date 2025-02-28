В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского во время задержания

Мужчина с ножом напал на полицейского в центре города
Неизвестный мужчина пырнул ножом сотрудника полиции во время задержания в Коломне. Инцидент произошел на проспекте Кирова.
«Все произошло на проспекте Кирова. По информации нашего собеседника, 33-летний правоохранитель госпитализирован с колото-резаной раной бедра», — сообщает издание РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Ранее подобный инцидент происходил в Уфе. Мужчина с ножом напал на полицейского в центре города. Сообщают, что его удалось задержать.
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