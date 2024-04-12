Неизвестный пырнул полицейского ножом в Уфе

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Неизвестный был вооружен ножом Фото:

Неизвестный мужчина напал на полицейского с ножом в центре Уфы. Причины такого поступка неизвестны, сотрудник полиции ранен.

«Неизвестный успел ударить сотрудника ножом на улице Карла Маркса, — передает telegram-канал Shot. Известно, что нападавшего уже удалось задержать. Состояние раненого полицейского неизвестно.

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Неизвестный мужчина напал на полицейского с ножом в центре Уфы. Причины такого поступка неизвестны, сотрудник полиции ранен. «Неизвестный успел ударить сотрудника ножом на улице Карла Маркса, — передает telegram-канал Shot. Известно, что нападавшего уже удалось задержать. Состояние раненого полицейского неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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