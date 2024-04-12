Неизвестный пырнул полицейского ножом в Уфе

Неизвестный был вооружен ножом
Неизвестный мужчина напал на полицейского с ножом в центре Уфы. Причины такого поступка неизвестны, сотрудник полиции ранен.
«Неизвестный успел ударить сотрудника ножом на улице Карла Маркса, — передает telegram-канал Shot. Известно, что нападавшего уже удалось задержать. Состояние раненого полицейского неизвестно.
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