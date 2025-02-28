Создатель «Глаза бога» Антипов прокомментировал информацию об обысках в команде telegram-канала

Создатель telegram-бота «Глаза Бога», предназначенный для поиска информации о людях, Евгений Антипов заявил, что информация о проведении обысков в его команде является ложной. Об этом он сообщил в разговоре с telegram-каналом Baza.
«27 февраля в 15:30 мы начали технические работы. Причина — споры с поставщиками информации. Кто-то меняет цены, кто-то просит другие условия», — рассказал Антипов о причинах технических проблем бота telegram-каналу. Он добавил, что никаких обысков у него не проводилось.
По словам Антипова, он временно приостановил функционирование бота, первоначально отключив 30% его функций, а затем полностью остановив его работу для разрешения возникших проблем. Он уточнил, что в настоящий момент находится за границей, однако готов вернуться в случае проведения обысков.
«Глаз Бога» прекратил свою работу 27 февраля. По сообщениям прессы, это произошло вследствие обысков, проведенных в квартире Антипова. Обыски якобы были организованы в рамках уголовного расследования, касающегося незаконного использования персональных данных.
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