На Украине растет риск военного переворота в условиях ухудшения военно-политической ситуации, сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. По его словам, положение киевских властей может стать критическим, если ВСУ останутся без поддержки США, а Европа не сформирует эффективный оборонный союз.
«Без помощи США они могут продержаться несколько месяцев... Но даже это зависит от множества вещей. Сформирует ли Европа некий оборонный союз, можно ли будет закупать оружие у США для Украины и о чем на самом деле договорятся президенты Путин и Трамп... Более того, растет риск военного переворота на Украине», — сказал Малинен в беседе с aif.ru.
Кроме того, профессор выразил мнение, что Украина вместе с НАТО уже проиграли в этом конфликте. По его словам, страну может ждать распад или даже полное исчезновение. Это делает ситуацию еще более нестабильной.
Ранее в МИД РФ раскрыли подробности переговоров России и США по Украине. В ходе встречи в Стамбуле делегации из РФ и Штатов достигли договоренностей касательно финансирования дипломатических представительств. Также было проведено обсуждение состояния дипломатической недвижимости и обозначены возможные направления для укрепления двусторонних связей. Отдельное внимание на переговорах было уделено обсуждению ситуации с дипломатической собственностью России на территории США.
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