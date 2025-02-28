В МИД раскрыли подробности переговоров России и США по Украине

На переговорах в Стамбуле российская и американская делегации достигли соглашений по вопросам финансирования дипломатических миссий и обсудили состояние дипломатической собственности, а также пути улучшения двусторонних отношений. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
«Россия и США на встрече в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий», — сообщили в МИД РФ, заявление опубликовано на сайте министерства. В ходе переговоров также были затронуты вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США.
Стороны подчеркнули востребованность практических результатов для оздоровления двусторонних отношений. Встреча прошла в содержательном и деловом ключе, и было заявлено о намерении продолжить диалог по данному каналу.
В Стамбуле 27 февраля завершились закрытые переговоры между Россией и США, которые продолжались шесть с половиной часов. В рамках этой встречи делегации обсуждали вопросы, связанные с функционированием своих посольств. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что диалог проходил на экспертном уровне и направлен на сближение позиций стран по урегулированию возникших разногласий и укрепление доверительных мер.
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