В МИД раскрыли подробности переговоров России и США по Украине

МИД: Россия и США достигли соглашений по финансированию дипмиссий
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Россия и США договорились продолжить диалог
Россия и США договорились продолжить диалог Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На переговорах в Стамбуле российская и американская делегации достигли соглашений по вопросам финансирования дипломатических миссий и обсудили состояние дипломатической собственности, а также пути улучшения двусторонних отношений. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Россия и США на встрече в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий», — сообщили в МИД РФ, заявление опубликовано на сайте министерства. В ходе переговоров также были затронуты вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США.

Стороны подчеркнули востребованность практических результатов для оздоровления двусторонних отношений. Встреча прошла в содержательном и деловом ключе, и было заявлено о намерении продолжить диалог по данному каналу.

В Стамбуле 27 февраля завершились закрытые переговоры между Россией и США, которые продолжались шесть с половиной часов. В рамках этой встречи делегации обсуждали вопросы, связанные с функционированием своих посольств. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что диалог проходил на экспертном уровне и направлен на сближение позиций стран по урегулированию возникших разногласий и укрепление доверительных мер.

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На переговорах в Стамбуле российская и американская делегации достигли соглашений по вопросам финансирования дипломатических миссий и обсудили состояние дипломатической собственности, а также пути улучшения двусторонних отношений. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. «Россия и США на встрече в Стамбуле согласовали совместные шаги по беспрепятственному финансированию деятельности дипмиссий», — сообщили в МИД РФ, заявление опубликовано на сайте министерства. В ходе переговоров также были затронуты вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США. Стороны подчеркнули востребованность практических результатов для оздоровления двусторонних отношений. Встреча прошла в содержательном и деловом ключе, и было заявлено о намерении продолжить диалог по данному каналу. В Стамбуле 27 февраля завершились закрытые переговоры между Россией и США, которые продолжались шесть с половиной часов. В рамках этой встречи делегации обсуждали вопросы, связанные с функционированием своих посольств. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что диалог проходил на экспертном уровне и направлен на сближение позиций стран по урегулированию возникших разногласий и укрепление доверительных мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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