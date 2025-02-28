СК проведет проверку после смерти водолаза в Анапе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Анапе следователи устанавливают обстоятельства смерти водолаза
В Анапе следователи устанавливают обстоятельства смерти водолаза Фото:

Следственный комитет России по Краснодарскому краю начал процессуальную проверку по факту смерти водолаза-спасателя Семена Лугового в районе Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кубани.

«Следственным отделом по городу Анапе СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка в связи со смертью спасателя-водолаза в районе поселка Джемете», — указывается в сообщении ведомства в telegram-канале. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

Для установления точных причин гибели Семена Лугового назначена судебно-медицинская экспертиза. После завершения всех необходимых мероприятий и анализа собранных данных следствие примет соответствующее процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Анапе погиб водолаз. Он участвовал в операции по извлечению мазута и выполнял парный спуск. Свидетели инцидента отметили, что после завершения погружения мужчина не смог самостоятельно всплыть. Его из воды извлекли с помощью спасательного троса, но к тому времени он водолаз не проявлял признаков жизни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России по Краснодарскому краю начал процессуальную проверку по факту смерти водолаза-спасателя Семена Лугового в районе Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кубани. «Следственным отделом по городу Анапе СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка в связи со смертью спасателя-водолаза в районе поселка Джемете», — указывается в сообщении ведомства в telegram-канале. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Для установления точных причин гибели Семена Лугового назначена судебно-медицинская экспертиза. После завершения всех необходимых мероприятий и анализа собранных данных следствие примет соответствующее процессуальное решение. Ранее стало известно, что в Анапе погиб водолаз. Он участвовал в операции по извлечению мазута и выполнял парный спуск. Свидетели инцидента отметили, что после завершения погружения мужчина не смог самостоятельно всплыть. Его из воды извлекли с помощью спасательного троса, но к тому времени он водолаз не проявлял признаков жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...