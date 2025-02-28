СК проведет проверку после смерти водолаза в Анапе

Следственный комитет России по Краснодарскому краю начал процессуальную проверку по факту смерти водолаза-спасателя Семена Лугового в районе Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кубани.
«Следственным отделом по городу Анапе СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка в связи со смертью спасателя-водолаза в районе поселка Джемете», — указывается в сообщении ведомства в telegram-канале. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.
Для установления точных причин гибели Семена Лугового назначена судебно-медицинская экспертиза. После завершения всех необходимых мероприятий и анализа собранных данных следствие примет соответствующее процессуальное решение.
Ранее стало известно, что в Анапе погиб водолаз. Он участвовал в операции по извлечению мазута и выполнял парный спуск. Свидетели инцидента отметили, что после завершения погружения мужчина не смог самостоятельно всплыть. Его из воды извлекли с помощью спасательного троса, но к тому времени он водолаз не проявлял признаков жизни.
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