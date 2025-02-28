В Анапе во время сбора мазута погиб водолаз

Во время подводных работ по сбору мазута в Черном море в Анапе погиб водолаз. Трагедия случилась недалеко от пляжа в районе Джемете, где водолаз совершал парный спуск, сообщают telegram-каналы.
«Водолаз погиб во время работ по сбору мазута в Анапе. По предварительным данным, трагедия произошла недалеко от пляжа в Джемете во время парного спуска», — пишет telegram-канал Baza.
Очевидцы рассказали, что мужчина не смог самостоятельно выбраться на поверхность после погружения. В итоге его вытащили, используя спасательный трос, однако к тому времени водолаз уже почти не проявлял признаков жизни. Несмотря на попытки врачей спасти жизнь пострадавшего, мужчину откачать не удалось, и он скончался.
В Оперштабе Краснодарского края подтвердили информацию о гибели водолаза. В ходе выполнения задач по очистке акватории Керченского залива в районе поселка Джемете спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России Семен Луговой не вернулся на поверхность в назначенное время, написали в telegram-канале Оперштаба региона. У скончавшегося осталась супруга и двое несовершеннолетних детей.
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