Украинский посол схватилась за голову во время перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Инцидент произошел в рамках официальной встречи двух государственных лидеров в Белом доме 28 февраля. Соответствующие кадры опубликовала американская журналистка Кейтлин Коллинз в соцсети X.
«Трамп был в ярости и закончил словами: «Мы дали вам возможность быть крутым парнем. Либо вы заключаете сделку, либо мы выходим. У вас нет карт. Украинский посол схватился за голову в этот момент», — написала Коллинз в социальной сети.
Как сообщало URA.RU, пресс-конференция президента США и его коллеги с Украины после перепалки в Белом доме отменена. Эту информацию подтвердил представитель Белого дома. Дональд Трамп по итогам состоявшейся встречи заявил, что Владимир Зеленский не готов к завершению конфликта. Он также отметил, что к нему и Соединенным Штатам проявили неуважение.
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