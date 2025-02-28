Украинский посол схватилась за голову из-за ссоры Зеленского и Трампа. Видео

28 февраля 2025 в 23:40 Размер текста - 17 +

Трамп проявил ярость в беседе с Зеленским Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Украинский посол схватилась за голову во время перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Инцидент произошел в рамках официальной встречи двух государственных лидеров в Белом доме 28 февраля. Соответствующие кадры опубликовала американская журналистка Кейтлин Коллинз в соцсети X. «Трамп был в ярости и закончил словами: «Мы дали вам возможность быть крутым парнем. Либо вы заключаете сделку, либо мы выходим. У вас нет карт. Украинский посол схватился за голову в этот момент», — написала Коллинз в социальной сети. Как сообщало URA.RU, пресс-конференция президента США и его коллеги с Украины после перепалки в Белом доме отменена. Эту информацию подтвердил представитель Белого дома. Дональд Трамп по итогам состоявшейся встречи заявил, что Владимир Зеленский не готов к завершению конфликта. Он также отметил, что к нему и Соединенным Штатам проявили неуважение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский посол схватилась за голову во время перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Инцидент произошел в рамках официальной встречи двух государственных лидеров в Белом доме 28 февраля. Соответствующие кадры опубликовала американская журналистка Кейтлин Коллинз в соцсети X. «Трамп был в ярости и закончил словами: «Мы дали вам возможность быть крутым парнем. Либо вы заключаете сделку, либо мы выходим. У вас нет карт. Украинский посол схватился за голову в этот момент», — написала Коллинз в социальной сети. Как сообщало URA.RU, пресс-конференция президента США и его коллеги с Украины после перепалки в Белом доме отменена. Эту информацию подтвердил представитель Белого дома. Дональд Трамп по итогам состоявшейся встречи заявил, что Владимир Зеленский не готов к завершению конфликта. Он также отметил, что к нему и Соединенным Штатам проявили неуважение.