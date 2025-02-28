28 февраля 2025

Украинский посол схватилась за голову из-за ссоры Зеленского и Трампа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп проявил ярость в беседе с Зеленским Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский посол схватилась за голову во время перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Инцидент произошел в рамках официальной встречи двух государственных лидеров в Белом доме 28 февраля. Соответствующие кадры опубликовала американская журналистка Кейтлин Коллинз в соцсети X.

«Трамп был в ярости и закончил словами: «Мы дали вам возможность быть крутым парнем. Либо вы заключаете сделку, либо мы выходим. У вас нет карт. Украинский посол схватился за голову в этот момент», — написала Коллинз в социальной сети.

Как сообщало URA.RU, пресс-конференция президента США и его коллеги с Украины после перепалки в Белом доме отменена. Эту информацию подтвердил представитель Белого дома. Дональд Трамп по итогам состоявшейся встречи заявил, что Владимир Зеленский не готов к завершению конфликта. Он также отметил, что к нему и Соединенным Штатам проявили неуважение.

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Украинский посол схватилась за голову во время перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Инцидент произошел в рамках официальной встречи двух государственных лидеров в Белом доме 28 февраля. Соответствующие кадры опубликовала американская журналистка Кейтлин Коллинз в соцсети X. «Трамп был в ярости и закончил словами: «Мы дали вам возможность быть крутым парнем. Либо вы заключаете сделку, либо мы выходим. У вас нет карт. Украинский посол схватился за голову в этот момент», — написала Коллинз в социальной сети. Как сообщало URA.RU, пресс-конференция президента США и его коллеги с Украины после перепалки в Белом доме отменена. Эту информацию подтвердил представитель Белого дома. Дональд Трамп по итогам состоявшейся встречи заявил, что Владимир Зеленский не готов к завершению конфликта. Он также отметил, что к нему и Соединенным Штатам проявили неуважение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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