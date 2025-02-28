28 февраля 2025

Трамп сделал выводы о Зеленском после встречи в Вашингтоне

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Трамп разочарован встречей с Зеленским
Трамп разочарован встречей с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пришел к выводу, что тот не готов к завершению конфликта. Американский лидер подчеркнул, что к нему и Соединенным Штатам проявили неуважение.

«Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру... Он проявил неуважение к США», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он также заявил, что Зеленский все еще может пообщаться с ним, но только когда будет действительно готов к миру.

В ходе совместной встречи президента США и президента Украины произошел острый обмен мнениями. Трамп выразил критику в адрес Зеленского. В ответ украинский лидер настаивал на необходимости продолжения борьбы и выдвинул требования гарантий.

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Президент США Дональд Трамп после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пришел к выводу, что тот не готов к завершению конфликта. Американский лидер подчеркнул, что к нему и Соединенным Штатам проявили неуважение. «Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру... Он проявил неуважение к США», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он также заявил, что Зеленский все еще может пообщаться с ним, но только когда будет действительно готов к миру. В ходе совместной встречи президента США и президента Украины произошел острый обмен мнениями. Трамп выразил критику в адрес Зеленского. В ответ украинский лидер настаивал на необходимости продолжения борьбы и выдвинул требования гарантий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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