Трамп сделал выводы о Зеленском после встречи в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пришел к выводу, что тот не готов к завершению конфликта. Американский лидер подчеркнул, что к нему и Соединенным Штатам проявили неуважение.
«Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру... Он проявил неуважение к США», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он также заявил, что Зеленский все еще может пообщаться с ним, но только когда будет действительно готов к миру.
В ходе совместной встречи президента США и президента Украины произошел острый обмен мнениями. Трамп выразил критику в адрес Зеленского. В ответ украинский лидер настаивал на необходимости продолжения борьбы и выдвинул требования гарантий.
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