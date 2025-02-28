CNN: пресс-конференцию Трампа и Зеленского отменили из-за перепалки

Представители Украины покидают Белый дом после ссоры с Трампом
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Пресс-конференция президента США Дональда Трампа и его коллеги с Украины Владимира Зеленского после перепалки в Белом доме отменена. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Зеленский и президент Трамп не будут проводить совместную пресс-конференцию в пятницу 28 февраля», — подтвердил представитель Белого дома в беседе с CNN. Украинцы собираются покинуть Белый дом, сообщает телеканал.
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