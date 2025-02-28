28 февраля 2025

CNN: пресс-конференцию Трампа и Зеленского отменили из-за перепалки

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Представители Украины покидают Белый дом после ссоры с Трампом
Представители Украины покидают Белый дом после ссоры с Трампом Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Пресс-конференция президента США Дональда Трампа и его коллеги с Украины Владимира Зеленского после перепалки в Белом доме отменена. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Зеленский и президент Трамп не будут проводить совместную пресс-конференцию в пятницу 28 февраля», — подтвердил представитель Белого дома в беседе с CNN. Украинцы собираются покинуть Белый дом, сообщает телеканал.

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Пресс-конференция президента США Дональда Трампа и его коллеги с Украины Владимира Зеленского после перепалки в Белом доме отменена. Об этом сообщает телеканал CNN. «Зеленский и президент Трамп не будут проводить совместную пресс-конференцию в пятницу 28 февраля», — подтвердил представитель Белого дома в беседе с CNN. Украинцы собираются покинуть Белый дом, сообщает телеканал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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