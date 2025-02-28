Илон Маск: Зеленский уничтожил себя в глазах жителей США

Украинский лидер Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа. Об этом заявил глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и миллиардер Илон Маск.
«Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — написал Маск в соцсети Х. Так он отреагировал на видео с перепалкой президента США Дональда Трампа с Зеленским.
Ранее URA.RU рассказывало, что встреча главы Белого дома и Зеленского перед журналистами превратилась в открытый спор. Трамп раскритиковал главу Украины за внешний вид и позицию по конфликту, назвав его «глупым президентом», а Зеленский настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий, что вызвало резкую реакцию американского лидера.
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