28 февраля 2025

Илон Маск: Зеленский уничтожил себя в глазах жителей США

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск продолжает критиковать Зеленского
Илон Маск продолжает критиковать Зеленского Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа. Об этом заявил глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и миллиардер Илон Маск.

«Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — написал Маск в соцсети Х. Так он отреагировал на видео с перепалкой президента США Дональда Трампа с Зеленским.

Ранее URA.RU рассказывало, что встреча главы Белого дома и Зеленского перед журналистами превратилась в открытый спор. Трамп раскритиковал главу Украины за внешний вид и позицию по конфликту, назвав его «глупым президентом», а Зеленский настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий, что вызвало резкую реакцию американского лидера.

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Украинский лидер Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа. Об этом заявил глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и миллиардер Илон Маск. «Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — написал Маск в соцсети Х. Так он отреагировал на видео с перепалкой президента США Дональда Трампа с Зеленским. Ранее URA.RU рассказывало, что встреча главы Белого дома и Зеленского перед журналистами превратилась в открытый спор. Трамп раскритиковал главу Украины за внешний вид и позицию по конфликту, назвав его «глупым президентом», а Зеленский настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий, что вызвало резкую реакцию американского лидера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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