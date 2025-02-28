28 февраля 2025

Курганские хоккеисты вырвали победу у команды из Кирово-Чепецка. Фото

Курганская команда ХК «Зауралье» победила клуб «Олимпия» из Кирово-Чепецка
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Курганцы одолели соперника на его поле
Курганцы одолели соперника на его поле Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» победили на поле соперника команду «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Об этом сообщили представители команды из Кургана.

«Держали игру с „Олимпией“ под контролем и забрали важнейшие два очка. Счет матча 2:4 в пользу ХК „Зауралье“», — отмечается в паблике курганской команды во «ВКонтакте».

Голы забили:

  • 0:1 – Антон Угольников (А. Ерофеев, 04:13);
  • 0:2 – Вадим Антипин (А. Болтанов, П. Пищальников, 05:02);
  • 1:2 – Иван Мурашов (А. Караваев, Р. Шафеев, 07:32);
  • 1:3 – Егор Круженков (М. Веревкин, И. Климович, 10:44, бол.);
  • 2:3 – Максим Пиков (Д. Овечкин, Т. Пономарев, 12:18);
  • 2:4 – Максим Веревкин (И. Ширяев, 43:02).
Счет матча между ХК «Зауралье» и командой «Олимпия»
Счет матча между ХК «Зауралье» и командой «Олимпия»
Фото:

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Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» победили на поле соперника команду «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Об этом сообщили представители команды из Кургана. «Держали игру с „Олимпией“ под контролем и забрали важнейшие два очка. Счет матча 2:4 в пользу ХК „Зауралье“», — отмечается в паблике курганской команды во «ВКонтакте». Голы забили:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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