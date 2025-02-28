Курганцы одолели соперника на его поле
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» победили на поле соперника команду «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Об этом сообщили представители команды из Кургана.
«Держали игру с „Олимпией“ под контролем и забрали важнейшие два очка. Счет матча 2:4 в пользу ХК „Зауралье“», — отмечается в паблике курганской команды во «ВКонтакте».
Голы забили:
- 0:1 – Антон Угольников (А. Ерофеев, 04:13);
- 0:2 – Вадим Антипин (А. Болтанов, П. Пищальников, 05:02);
- 1:2 – Иван Мурашов (А. Караваев, Р. Шафеев, 07:32);
- 1:3 – Егор Круженков (М. Веревкин, И. Климович, 10:44, бол.);
- 2:3 – Максим Пиков (Д. Овечкин, Т. Пономарев, 12:18);
- 2:4 – Максим Веревкин (И. Ширяев, 43:02).
Счет матча между ХК «Зауралье» и командой «Олимпия»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!