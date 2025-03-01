Юрист предупредил о риске потери земельного участка с 1 марта

Земельный участок может быть изъят у собственника за намеренное выращивание на нем травы и деревьев. Использование земельных участков должно строго соответствовать их целевому назначению, а также не создавать угрозы для соседей, предупредил адвокат Павел Агиев.
«Высокая трава может считаться нарушением правил благоустройства и использования земель, так как этот вопрос регулируется законодательством того субъекта, на территории которого расположен земельный участок», — заявил Павел Агиев. Его слова передает РБК.
По словам юриста Павла Арешева, заросли на участке не должны мешать соседям или быть опасными. Если власти обнаружат нарушения, собственнику предложат исправить их, иначе может последовать обращение в суд для изъятия участка.
На участке не должно быть летучих сорняков, заболоченных местностей или свалок. «Выращиваемые там растения или деревья или иное использование не должны нести угрозу соседям, то есть если там нету каких-то летучих сорняков, нет заболоченной местности, свалок и так далее», — подчеркнул Агиев.
О возможности изъятия собственности в ближайшее время беспокоиться не стоит, так как поправки, вступившие в силу с 1 марта, пока не обладают обратной силой. Тем не менее, с начала весны начнется мониторинг проблемных земельных участков, и к окончанию этого трехлетнего периода собственникам могут быть выданы соответствующие предписания.
В августе 2024 года был принят федеральный закон, который регулирует вопросы использования и освоения земельных участков в населенных пунктах. За неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, предусмотрена административная ответственность.
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