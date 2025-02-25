Совфед: с 1 марта за заброшенные земельные участки будут выписывать штраф

С 1 марта 2025 года в силу вступит закон, обязывающий всех владельцев земельных участков очищать землю от хлама, сорняков и деревьев. За неиспользование участка предполагается штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко.
«В августе 2024 года был принят соответствующий федеральный закон, который регулирует вопросы использования и освоения земельных участков в населенных пунктах. Инициатива вступит в силу с 1 марта 2025 года. <...> Напомню, что в соответствии с частями 3 и 4 статьи 8.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в виде наложения административного штрафа, в частности, на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей», — заявил Шевченко. Его слова передает РИА Новости.
Так, владельцы земельных участков должны начать их использование в соответствии с установленным целевым назначением и разрешенными видами использования сразу после получения прав на землю. Парламентарий отметил, что если требуется освоение земельного участка, его владелец обязан в течение трех лет провести необходимые работы, чтобы участок соответствовал условиям для его использования. Отмечается, что для участков, приобретенных после 1 марта 2025 года, сроки освоения начинаются от даты регистрации права собственности. Для тех, кто уже является владельцем, эти сроки стартуют с 1 марта 2025 года.
Список работ, необходимых для освоения земельных участков, будет определен в специальном правительственном акте. В рамках этого акта предусмотрено освобождение участка от деревьев и кустарников, уборка мусора и других объектов, которые препятствуют использованию участка, а также работы по укреплению грунта. Сенатор подчеркнул, что ответственность за неиспользование земельного участка наступает только после того, как истечет трехлетний срок. При этом критерии неиспользования земель будут определены правительством России. Эти критерии станут основой для проведения земельного контроля со стороны Росреестра и его территориальных подразделений, а также местных властей в рамках муниципального контроля.
Андрей Шевченко подчеркнул, что неосвоение участка в течение установленного срока не приведет к его автоматическому изъятию. Перед возможным изъятием земли предусмотрена стандартная процедура, которая включает в себя административные меры ответственности и предоставление времени на устранение нарушений.
Ранее сообщалось, что владельцам земельных участков рекомендуется осуществить межевание территорий в связи с предстоящим введением новых нормативов, касающихся регистрации земельных сделок. Как отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности и земельных отношений Сергей Гаврилов, данная процедура поможет предотвратить юридические трудности и конфликты, связанные с определением границ участков.
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