28 февраля 2025

Парализованного после падения в батутном центре Челябинска мальчика отправят в Москву

Минздрав поможет доставить мальчика из Челябинска в клинику доктора Рошаля
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик получил серьезные увечья в батутном центре
Мальчик получил серьезные увечья в батутном центре Фото:

Министерство здравоохранения поможет доставить в московскую клинику 7-летнего мальчика из Челябинска, который получил травму, вызвавшую паралич, в батутном центре. Для него организуют авиаперелет в сопровождении врачей.

«Минздрав оказывает всестороннюю помощь и поддержку, в том числе организовывает и оплачивает авиатранспорт для ребенка в сопровождении медицинской бригады. Отметим, что Минздрав не отвечает за организацию и расходы авиаперелета родителей», — прокомментировали изданию 74.ру в Минздраве.

Мальчик получил травмы, отдыхая с родителями в батутном центре в середине декабря 2024 года. Он упал с высоты трех метров. В результате удара ребенок получил переломы свода и основания черепа. Он находится в бессознательном состоянии. Родители надеются на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клинике доктора Рошаля.

Как URA.RU писало ранее, травму позвоночника получила 9-летняя девочка из Магнитогорска, также отдыхая в батутном парке. Это произошло в результате прыжка в яму с поролоновыми кубиками. Ей потребовалась реабилитация продолжительностью около четырех месяцев. Семье удалось взыскать с владельцев центра компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

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Министерство здравоохранения поможет доставить в московскую клинику 7-летнего мальчика из Челябинска, который получил травму, вызвавшую паралич, в батутном центре. Для него организуют авиаперелет в сопровождении врачей. «Минздрав оказывает всестороннюю помощь и поддержку, в том числе организовывает и оплачивает авиатранспорт для ребенка в сопровождении медицинской бригады. Отметим, что Минздрав не отвечает за организацию и расходы авиаперелета родителей», — прокомментировали изданию 74.ру в Минздраве. Мальчик получил травмы, отдыхая с родителями в батутном центре в середине декабря 2024 года. Он упал с высоты трех метров. В результате удара ребенок получил переломы свода и основания черепа. Он находится в бессознательном состоянии. Родители надеются на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клинике доктора Рошаля. Как URA.RU писало ранее, травму позвоночника получила 9-летняя девочка из Магнитогорска, также отдыхая в батутном парке. Это произошло в результате прыжка в яму с поролоновыми кубиками. Ей потребовалась реабилитация продолжительностью около четырех месяцев. Семье удалось взыскать с владельцев центра компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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