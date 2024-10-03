В Магнитогорске девочка сломала позвоночник в батутном центре

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Выездное совещание по соблюдению требований техники безопасности при эксплуатации детских аттракционов. Челябинск, аттракцион, батут, бег
Ребенок прыгнул в яму с поролоновыми кубиками Фото:

В Магнитогорске Челябинской области батутный парк выплатит родителям девятилетней девочки компенсацию за перелом позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В Магнитогорске батутный парк заплатит несовершеннолетней компенсацию за полученную травму позвоночника. Ленинский районный суд установил, что травма ребенком получена в результате не обеспечения ответчиком надлежащей безопасности оказываемой услуги», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Травму позвоночника девятилетняя девочка получила в сентябре 2023 года в результате прыжка в яму с поролоновыми кубиками. По правилам техники безопасности, прыжки должны прохождить в присутствии инструктора, но в этот момент специалиста на месте не было. Инструктор только по просьбе матери помог достать девочку. Ребенок свыше четырех месяцев проходила реабилитацию после компрессионного перелома.

Батутный центр выплатит компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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В Магнитогорске Челябинской области батутный парк выплатит родителям девятилетней девочки компенсацию за перелом позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В Магнитогорске батутный парк заплатит несовершеннолетней компенсацию за полученную травму позвоночника. Ленинский районный суд установил, что травма ребенком получена в результате не обеспечения ответчиком надлежащей безопасности оказываемой услуги», — уточнили в пресс-службе ведомства. Травму позвоночника девятилетняя девочка получила в сентябре 2023 года в результате прыжка в яму с поролоновыми кубиками. По правилам техники безопасности, прыжки должны прохождить в присутствии инструктора, но в этот момент специалиста на месте не было. Инструктор только по просьбе матери помог достать девочку. Ребенок свыше четырех месяцев проходила реабилитацию после компрессионного перелома. Батутный центр выплатит компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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