В Магнитогорске девочка сломала позвоночник в батутном центре

03 октября 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Ребенок прыгнул в яму с поролоновыми кубиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области батутный парк выплатит родителям девятилетней девочки компенсацию за перелом позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В Магнитогорске батутный парк заплатит несовершеннолетней компенсацию за полученную травму позвоночника. Ленинский районный суд установил, что травма ребенком получена в результате не обеспечения ответчиком надлежащей безопасности оказываемой услуги», — уточнили в пресс-службе ведомства. Травму позвоночника девятилетняя девочка получила в сентябре 2023 года в результате прыжка в яму с поролоновыми кубиками. По правилам техники безопасности, прыжки должны прохождить в присутствии инструктора, но в этот момент специалиста на месте не было. Инструктор только по просьбе матери помог достать девочку. Ребенок свыше четырех месяцев проходила реабилитацию после компрессионного перелома. Батутный центр выплатит компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области батутный парк выплатит родителям девятилетней девочки компенсацию за перелом позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В Магнитогорске батутный парк заплатит несовершеннолетней компенсацию за полученную травму позвоночника. Ленинский районный суд установил, что травма ребенком получена в результате не обеспечения ответчиком надлежащей безопасности оказываемой услуги», — уточнили в пресс-службе ведомства. Травму позвоночника девятилетняя девочка получила в сентябре 2023 года в результате прыжка в яму с поролоновыми кубиками. По правилам техники безопасности, прыжки должны прохождить в присутствии инструктора, но в этот момент специалиста на месте не было. Инструктор только по просьбе матери помог достать девочку. Ребенок свыше четырех месяцев проходила реабилитацию после компрессионного перелома. Батутный центр выплатит компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.