Всего два конгрессмена поддержали Зеленского в «перепалке» с Трампом

Только конгрессмены Кертис и Фицпатрик поддержали Зеленского
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Фицпатрик охарактеризовал встречу Зеленского с Трампом как «душераздирающую»
Фицпатрик охарактеризовал встречу Зеленского с Трампом как «душераздирающую» Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Два республиканских конгрессмена, сенатор Джон Кертис и член Палаты представителей Брайан Фицпатрик, выразили поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Это произошло после его конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Украина — союзник в стремлении к свободному рынку, свободе слова и свободным людям — западным ценностям, которые совпадают с нашими собственными», — написал Кертис на своей странице в соцсети Х. Также он призвал к переговорам для достижения мира.

Фицпатрик в комментарии NBC News описал встречу Зеленского с Трампом как «душераздирающую». Он подчеркнул важность сильной и суверенной Украины для глобальной стабильности. 

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским завершилась конфликтом на глазах международной аудитории. Трамп раскритиковал украинского лидера, назвав его «глупым», в то время как Зеленский настаивал на продолжении конфликта, что вызвало яркую реакцию со стороны американского президента. Позже Трамп потребовал, чтобы Зеленский покинул встречу и заявил, что будет говорить с ним только при условии готовности к мирным переговорам.

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Два республиканских конгрессмена, сенатор Джон Кертис и член Палаты представителей Брайан Фицпатрик, выразили поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Это произошло после его конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. «Украина — союзник в стремлении к свободному рынку, свободе слова и свободным людям — западным ценностям, которые совпадают с нашими собственными», — написал Кертис на своей странице в соцсети Х. Также он призвал к переговорам для достижения мира. Фицпатрик в комментарии NBC News описал встречу Зеленского с Трампом как «душераздирающую». Он подчеркнул важность сильной и суверенной Украины для глобальной стабильности.  Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским завершилась конфликтом на глазах международной аудитории. Трамп раскритиковал украинского лидера, назвав его «глупым», в то время как Зеленский настаивал на продолжении конфликта, что вызвало яркую реакцию со стороны американского президента. Позже Трамп потребовал, чтобы Зеленский покинул встречу и заявил, что будет говорить с ним только при условии готовности к мирным переговорам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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