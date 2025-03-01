Всего два конгрессмена поддержали Зеленского в «перепалке» с Трампом

Два республиканских конгрессмена, сенатор Джон Кертис и член Палаты представителей Брайан Фицпатрик, выразили поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Это произошло после его конфликта с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
«Украина — союзник в стремлении к свободному рынку, свободе слова и свободным людям — западным ценностям, которые совпадают с нашими собственными», — написал Кертис на своей странице в соцсети Х. Также он призвал к переговорам для достижения мира.
Фицпатрик в комментарии NBC News описал встречу Зеленского с Трампом как «душераздирающую». Он подчеркнул важность сильной и суверенной Украины для глобальной стабильности.
Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским завершилась конфликтом на глазах международной аудитории. Трамп раскритиковал украинского лидера, назвав его «глупым», в то время как Зеленский настаивал на продолжении конфликта, что вызвало яркую реакцию со стороны американского президента. Позже Трамп потребовал, чтобы Зеленский покинул встречу и заявил, что будет говорить с ним только при условии готовности к мирным переговорам.
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