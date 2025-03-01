Президент США Дональд Трамп предполагал скорое подписание соглашения между США и Украиной, направленного на добычу редкоземельных металлов. Делегация из Киева еще час ждала подписания сделки после скандала украинского лидера Владимира Зеленского в Белом Доме. Что обещал Зеленскому Трамп в рамках сделки, на которую так рассчитывали в Киеве — в материале URA.RU.
Что за редкоземельные металлы
Редкоземельные металлы (РЗМ) представляют собой группу из 17 химических элементов, включающие скандий, иттрий и лантаноиды. Они приобрели ключевое значение в современных технологиях в XX и XXI веках. Первоначально открытые в конце XVIII века, они нашли широкое применение в высокотехнологичных отраслях, таких как электроника и энергетика.
Несмотря на название, редкоземельные металлы достаточно широко распространены в земной коре. Однако их добыча и последующая обработка являются сложными и ресурсоемкими процессами, что объясняет высокую стоимость и значимость этих элементов в индустриальном производстве.
Группу редкоземельных металлов составляют 15 элементов класса лантаноидов, включая церий (Ce), празеодим (Pr), неодим (Nd), прометий (Pm), самарий (Sm), европий (Eu), гадолиний (Gd), тербий (Tb), диспрозий (Dy), гольмий (Ho), эрбий (Er), тулий (Tm), иттербий (Yb) и лютеций (Lu), а также скандий (Sc) и иттрий (Y). Несмотря на то что эти элементы демонстрируют сходные химические свойства, каждый из них обладает уникальными физическими характеристиками.
На что была направлена сделка
Много денег для Киева
Трамп в конце февраля заявил о скором подписании соглашения между США и Украиной по добыче редкоземельных металлов. По мнению американского лидера, от продажи и использования ископаемых Киев должен получить «много денег».
Дополнительно американский президент выразил намерение использовать добытые металлы в важных для страны областях, таких как оборона и разработка новых технологий, включая искусственный интеллект. По словам Трампа, данное сотрудничество имеет стратегическое значение и будет способствовать укреплению технологического и оборонного потенциала США.
Гарантии безопасности
После подписания соглашения по редкоземельным металлам Украина должна была получить гарантии безопасности. По словам американского лидера, после заключения сделки, США должны были обозначить свое присутствие в стране, под пристальным вниманием Европы.
Скандал, который разрушил ожидания Киева
Скандал вокруг металлов
Зеленский в конце февраля прибыл в США, для переговоров с Трампом. Целью визита украинского лидера было заключение соглашения о добыче редкоземельных металлов и расширении двустороннего сотрудничества.
Переговоры неожиданно прервались из-за острой дискуссии между двумя лидерами. Ситуация усугубилась настолько, что президент Зеленский оказался вынужден немедленно покинуть Белый дом.
Делегация надеялась на подписание сделки
Делегация из Киева после ссоры украинского лидера с Трампом ждала еще около часа, надеясь подписать сделку по ископаемым. После, по данным портал Axios, госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц подошли к месту, где сидел Зеленский, и попросили его покинуть помещение, сообщив, что Трамп на данный момент больше не заинтересован в сделке по ресурсам Украины.
Заявления Зеленского после перепалки
Судьба соглашения о разработке украинских минеральных ресурсов теперь зависит от решений Соединенных Штатов, заявил Зеленский. Украинский лидер надеется, что сделка будет заключена.
Прекращение финансирования восстановления энергетики Украины
Государственный департамент США объявил о прекращении программы поддержки восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Программа финансировалась агентством США по международному развитию (USAID) и была направлена на помощь в восстановлении страны после повреждений, вызванных конфликтами.
Как будет продвигаться сделка по редкоземельным металлам
Зеленский не вправе подписывать какие-либо документы в рамках переговоров по сделке с редкоземельными металлами, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин. По его словам, в рамках переговоров о поддержке США, Украина предложила сделку с использованием редкоземельных металлов, однако большая часть этих металлов находится на территории, контролируемой Россией.
Гагин выразил сомнение относительно перспектив данной сделки, учитывая политическую ситуацию. Он подчеркнул, что все документы, подписанные Зеленским, будут иметь фиктивный характер и не будут иметь значимого веса на международной арене из-за отсутствия легитимности у украинского лидера.
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