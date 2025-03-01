Цискаридзе вернулся на сцену

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Цискаридзе вернется на сцену в новом амплуа
Цискаридзе вернется на сцену в новом амплуа Фото:

Звезда российского балета Николай Цискаридзе вернется на сцену в новом для себя амплуа. Он сыграет Людовика Великого в спектакле «Кабала святош», который будет показан в Художественном театре.

«Роль Людовика Великого сыграет Николай Цискаридзе, это будет его дебют на драматической сцене», — говорится в  telegram-канале Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Режиссером постановки выступает режиссер Юрий Квятковский, а главную роль Мольера исполнит актер Константин Хабенский.

В феврале Николай Цискаридзе поделился своими мыслями о том, кто мог бы его исполнить в кинематографическом произведении. Хореограф уверен, что кинематографисты когда-нибудь снимут фильм о его жизни и карьере, и по этому поводу он уже выразил предпочтения относительно актера, который должен его сыграть.

Цискаридзе заявил: «Я сказал своим детям, что мне безразлично, кто будет меня изображать на экране. Однако важно, чтобы у этого человека были красивые руки».

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Звезда российского балета Николай Цискаридзе вернется на сцену в новом для себя амплуа. Он сыграет Людовика Великого в спектакле «Кабала святош», который будет показан в Художественном театре. «Роль Людовика Великого сыграет Николай Цискаридзе, это будет его дебют на драматической сцене», — говорится в  telegram-канале Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Режиссером постановки выступает режиссер Юрий Квятковский, а главную роль Мольера исполнит актер Константин Хабенский. В феврале Николай Цискаридзе поделился своими мыслями о том, кто мог бы его исполнить в кинематографическом произведении. Хореограф уверен, что кинематографисты когда-нибудь снимут фильм о его жизни и карьере, и по этому поводу он уже выразил предпочтения относительно актера, который должен его сыграть. Цискаридзе заявил: «Я сказал своим детям, что мне безразлично, кто будет меня изображать на экране. Однако важно, чтобы у этого человека были красивые руки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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