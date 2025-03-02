Европа почти опустошила подземные хранилища газа

За февраль 2025 года использование газа из европейских подземных хранилищ достигло рекордных показателей за последние семь лет и стало третьим по величине за всю историю, согласно анализу из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). К концу месяца общий запас газа в ЕС упал ниже 39%, при этом объемы СПГ, поступающего с терминалов в европейскую газотранспортную систему, также достигли исторического максимума.
«Отбор из европейских ПХГ в феврале составил 17,7 млрд кубометров, что почти вдвое выше прошлогодних показателей и на максимуме за семь лет», — сообщает ТАСС. Это третий самый высокий показатель за историю наблюдений для этого месяца. В то же время, закачка газа в хранилища была на уровне 880 млн куб. м, что на 27% меньше по сравнению с прошлым годом и является минимальным значением с 2018 года.
На 28 февраля запасы газа в хранилищах Европы упали до 38,54%, что на 11,57 процентных пунктов ниже среднего за последние пять лет, сообщает ТАСС. Это самый низкий показатель не только по сравнению с концом предыдущего осенне-зимнего периода, но и по сравнению с окончанием отопительных сезонов предыдущих лет.
С начала отопительного сезона 29 октября 2024 года страны ЕС использовали из хранилищ более 66,5 млрд куб. м газа. Чистый отбор (разница между объемом отбора и закачки) составил около 63 млрд куб. м.
Высокая динамика отбора в феврале была вызвана холодной погодой в первой половине месяца. К тому же, доля ветровой энергетики в общей выработке электроэнергии ЕС за месяц составила всего 13%, по сравнению с 21% в январе. Также средняя цена на газ в Европе в феврале достигла приблизительно $542 за тыс. куб. м, что на 5% выше, чем в январе, и является максимальным значением за последние два года.
Рекордные уровни потребления газа в Евросоюзе в феврале 2025 года привели к значительному снижению запасов в подземных хранилищах. Это обострило ситуацию на рынке, где уже наблюдался рост цен на газ из-за опасений по поводу способности Европы пополнять хранилища в преддверии следующего отопительного сезона. Как отмечает Bloomberg, различные страны ЕС ищут способы обхода этой проблемы. Например, в Италии предлагают начать закачку газа в хранилища раньше обычного, а Германия рассматривает возможность предоставления субсидий для этих целей.
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