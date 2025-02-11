Bloomberg: Евросоюз потеряет миллиарды из-за газового кризиса

Высокие цены на газ в Евросоюзе могут привести к значительным финансовым потерям в размере до 3 миллиардов евро при попытках заполнить газохранилища в предстоящее лето. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), это связано с рекордными уровнями потребления газа в феврале из-за холодной погоды, что привело к снижению запасов в подземных хранилищах Европы до менее 48,5%, самого низкого уровня за последние четыре года.
«Опасения по поводу того, как Европа будет пополнять свои хранилища, вызвали всплеск цен на летние газовые контракты и привели к тому, что краткосрочные цены достигли двухлетнего максимума 10 февраля», — изучило данные GIE агентство Bloomberg. Ситуация на газовом рынке остаётся напряженной из-за задержек в реализации некоторых проектов и конкуренции за ресурсы с азиатскими странами.
По данным американского издания, разница между фьючерсными ценами на летние и зимние месяцы в январе достигла максимального уровня за последние три года, что подразумевает потенциальные убытки в размере 3 миллиардов евро при покупке газа летом и его продаже зимой, для достижения целевого уровня заполнения хранилищ на 90%. Различные страны ЕС ищут способы обхода этой проблемы. Например, в Италии предлагают начать закачку газа в хранилища раньше обычного, а Германия рассматривает возможность предоставления субсидий для этих целей.
Решение Украины не продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите газа в страны Европы оказало значительное влияние на европейский энергетический рынок. В результате в некоторых государствах возникли местные дефициты газа, а объемы газа в подземных хранилищах начали уменьшаться с высокой скоростью. Ранее стало известно, как Европа справляется с новыми условиями после отказа Украины от транзита российского газа.
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