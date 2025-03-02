Уолтц пообещал Украине гарантии безопасности при одном условии

Уолтц заявил о территориальных уступках Украины в обмен на гарантии безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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В США заявили, что Украина может получить гарантии безопасности в ответ на территориальные уступки
В США заявили, что Украина может получить гарантии безопасности в ответ на территориальные уступки Фото:
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Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина может пойти на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования конфликта. По его мнению, такие уступки станут для Киева ответом на гарантии безопасности под эгидой Европы.

«Это явно будет какая-то форма территориальных уступок за гарантии безопасности. Это обсуждалось в предыдущих раундах. Гарантии должны быть постоянными, а не временными, и возглавить их должна Европа», — подчеркнул Уолтц в интервью CNN.

При этом советник вновь выразил недовольство позицией украинского лидера Владимира Зеленского, который выступает против переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Он также отметил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшее время из-за риска прямого вовлечения США в конфликт.

В этом же интервью Уолтц также дал понять, что в Вашингтоне обсуждают сценарий, при котором Зеленский уйдет в отставку. По словам советника, новый лидер Украины должен быть человеком, который готов идти на контакт со Штатами.

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Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина может пойти на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования конфликта. По его мнению, такие уступки станут для Киева ответом на гарантии безопасности под эгидой Европы. «Это явно будет какая-то форма территориальных уступок за гарантии безопасности. Это обсуждалось в предыдущих раундах. Гарантии должны быть постоянными, а не временными, и возглавить их должна Европа», — подчеркнул Уолтц в интервью CNN. При этом советник вновь выразил недовольство позицией украинского лидера Владимира Зеленского, который выступает против переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Он также отметил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшее время из-за риска прямого вовлечения США в конфликт. В этом же интервью Уолтц также дал понять, что в Вашингтоне обсуждают сценарий, при котором Зеленский уйдет в отставку. По словам советника, новый лидер Украины должен быть человеком, который готов идти на контакт со Штатами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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