Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина может пойти на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования конфликта. По его мнению, такие уступки станут для Киева ответом на гарантии безопасности под эгидой Европы.
«Это явно будет какая-то форма территориальных уступок за гарантии безопасности. Это обсуждалось в предыдущих раундах. Гарантии должны быть постоянными, а не временными, и возглавить их должна Европа», — подчеркнул Уолтц в интервью CNN.
При этом советник вновь выразил недовольство позицией украинского лидера Владимира Зеленского, который выступает против переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Он также отметил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшее время из-за риска прямого вовлечения США в конфликт.
В этом же интервью Уолтц также дал понять, что в Вашингтоне обсуждают сценарий, при котором Зеленский уйдет в отставку. По словам советника, новый лидер Украины должен быть человеком, который готов идти на контакт со Штатами.
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