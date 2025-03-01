В Перми ночной пожар унес жизни двух человек

В тушении приняли участие 30 специалистов МЧС и девять единиц техники
В Перми ночью произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
«В ночь на 2 марта 2025 года в Перми загорелся частный жилой дом. В ходе тушения пожара специалистами МЧС были обнаружены тела двух человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в тушении приняли участие 30 специалистов МЧС и девять единиц техники. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров Причины трагедии устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!