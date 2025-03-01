01 марта 2025

В Перми ночной пожар унес жизни двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении приняли участие 30 специалистов МЧС и девять единиц техники
В тушении приняли участие 30 специалистов МЧС и девять единиц техники Фото:

В Перми ночью произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

«В ночь на 2 марта 2025 года в Перми загорелся частный жилой дом. В ходе тушения пожара специалистами МЧС были обнаружены тела двух человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в тушении приняли участие 30 специалистов МЧС и девять единиц техники. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров Причины трагедии устанавливаются.

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В Перми ночью произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. «В ночь на 2 марта 2025 года в Перми загорелся частный жилой дом. В ходе тушения пожара специалистами МЧС были обнаружены тела двух человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в тушении приняли участие 30 специалистов МЧС и девять единиц техники. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров Причины трагедии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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