Цена на биткоин взлетела после одного решения Трампа

Биткоин вырос на 7,62% после заявления Трампа о создании резерва криптовалют
© Служба новостей «URA.RU»
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В данный момент рост биткоина на биржах продолжается
В данный момент рост биткоина на биржах продолжается Фото:

Цена на биткоин резко выросла после заявления президента США Дональда Трампа о создании стратегического резерва криптовалют. На бирже Binance биткоин за сутки подорожал на 7,62%, достигнув 91 530 долларов.

«Биткоин по состоянию на 20.23 мск рос на 7,62% за сутки — до 91 530 долларов», — следует из данных платформы. Аналогичные данные предоставил и аналитический портал CoinMarketCap, отметив повышение биткоина на 7,93% до 91 724 долларов. В своем сообщении в соцсети Truth Social Трамп уточнил, что новый резерв будет включать в себя не только биткоин, но и другие популярные криптовалюты, такие как Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL) и Ripple (XRP).

28 февраля в день переговоров Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов впервые с 10 ноября прошлого года. На площадке Binance в моменте биткоин торговался за 79,9 тысяч долларов США, передает RT.

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Цена на биткоин резко выросла после заявления президента США Дональда Трампа о создании стратегического резерва криптовалют. На бирже Binance биткоин за сутки подорожал на 7,62%, достигнув 91 530 долларов. «Биткоин по состоянию на 20.23 мск рос на 7,62% за сутки — до 91 530 долларов», — следует из данных платформы. Аналогичные данные предоставил и аналитический портал CoinMarketCap, отметив повышение биткоина на 7,93% до 91 724 долларов. В своем сообщении в соцсети Truth Social Трамп уточнил, что новый резерв будет включать в себя не только биткоин, но и другие популярные криптовалюты, такие как Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL) и Ripple (XRP). 28 февраля в день переговоров Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов впервые с 10 ноября прошлого года. На площадке Binance в моменте биткоин торговался за 79,9 тысяч долларов США, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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