Цена на биткоин резко выросла после заявления президента США Дональда Трампа о создании стратегического резерва криптовалют. На бирже Binance биткоин за сутки подорожал на 7,62%, достигнув 91 530 долларов.
«Биткоин по состоянию на 20.23 мск рос на 7,62% за сутки — до 91 530 долларов», — следует из данных платформы. Аналогичные данные предоставил и аналитический портал CoinMarketCap, отметив повышение биткоина на 7,93% до 91 724 долларов. В своем сообщении в соцсети Truth Social Трамп уточнил, что новый резерв будет включать в себя не только биткоин, но и другие популярные криптовалюты, такие как Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL) и Ripple (XRP).
28 февраля в день переговоров Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов впервые с 10 ноября прошлого года. На площадке Binance в моменте биткоин торговался за 79,9 тысяч долларов США, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.