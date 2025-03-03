Жители Купянска жалуются на мародерство солдат ВСУ

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Бойцы ВСУ мародерствуют в Харьковской области
Бойцы ВСУ мародерствуют в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В рядах ВСУ, находящихся в Купянске (Харьковская область), происходит моральное разложение — бойцы пьянствуют и мародерствуют. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев со ссылкой на слова мирных жителей.

«Мы слышим от мирного населения, что сейчас в Купянске полная ситуация морального разложения, если уж говорить о ВСУ. Постоянно слышим о том, что имеет место пьянство, мародерство и так далее», — заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его слова передает ТАСС.

Он добавил, что пьяные украинские солдаты рассказывают в беседах с местными о том, что их «тянут на убой». Ганчев также отметил, что некоторые бойцы ВСУ выражают желание сдаться в плен, однако не могут сделать этого из-за заградотрядов, которые стреляют по своим при попытке их отступления.

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В рядах ВСУ, находящихся в Купянске (Харьковская область), происходит моральное разложение — бойцы пьянствуют и мародерствуют. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев со ссылкой на слова мирных жителей. «Мы слышим от мирного населения, что сейчас в Купянске полная ситуация морального разложения, если уж говорить о ВСУ. Постоянно слышим о том, что имеет место пьянство, мародерство и так далее», — заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его слова передает ТАСС. Он добавил, что пьяные украинские солдаты рассказывают в беседах с местными о том, что их «тянут на убой». Ганчев также отметил, что некоторые бойцы ВСУ выражают желание сдаться в плен, однако не могут сделать этого из-за заградотрядов, которые стреляют по своим при попытке их отступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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