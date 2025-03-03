Хозяев жилья могут обязать сообщать информацию о съемщиках в МВД

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Владельцам жилья придется сообщать в МВД информацию об арендаторах для безопасности
Владельцам жилья придется сообщать в МВД информацию об арендаторах для безопасности Фото:

Арендодателей жилых помещений могут обязать сообщать информацию о съемщиках в МВД, соответствующие поправки готовятся к внесению зампредом комитета по строительству и ЖКХ Светланой Разворотневой. Такие методы, по ее мнению, решат проблемы безопасности других жильцов.

«Сегодня законодательство это [передачу владельцем квартиры информации о съемщике] никак не регулирует <...> А вот с точки зрения сведений о тех, кому сдается жилье, то тут полный провал <...> Другое дело, что такая информация о жильцах может быть интересна МВД», — сообщила зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Известиями». Она хочет внести изменения в приказ Минстроя «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».

По ее словам, проживание неустановленных личностей в чужой собственности приводит к угрозам безопасности жильцов — депутат привела пример взрыв в ЖК «Алые паруса», который, по одной из версий, осуществили арендаторы одной из квартир. Такое проживание приводит и к массе других проблем, когда неизвестный съемщик жилья, например, сильно шумит ночью. При этом ни соседи, ни даже управляющая компания не могут связаться с нанимателем квартиры.

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Арендодателей жилых помещений могут обязать сообщать информацию о съемщиках в МВД, соответствующие поправки готовятся к внесению зампредом комитета по строительству и ЖКХ Светланой Разворотневой. Такие методы, по ее мнению, решат проблемы безопасности других жильцов. «Сегодня законодательство это [передачу владельцем квартиры информации о съемщике] никак не регулирует <...> А вот с точки зрения сведений о тех, кому сдается жилье, то тут полный провал <...> Другое дело, что такая информация о жильцах может быть интересна МВД», — сообщила зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Известиями». Она хочет внести изменения в приказ Минстроя «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями». По ее словам, проживание неустановленных личностей в чужой собственности приводит к угрозам безопасности жильцов — депутат привела пример взрыв в ЖК «Алые паруса», который, по одной из версий, осуществили арендаторы одной из квартир. Такое проживание приводит и к массе других проблем, когда неизвестный съемщик жилья, например, сильно шумит ночью. При этом ни соседи, ни даже управляющая компания не могут связаться с нанимателем квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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