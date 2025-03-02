Челябинские врачи спасли ребенка с тяжелыми травмами

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) спасли ребенка с тяжелыми травмами. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, за жизнь пациента боролись реаниматологи и нейрохирурги.
«Ребенку экстренно проведена сложнейшая операция, созданы все условия для его эффективного лечения. Вся необходимая медицинская помощь оказывалась под постоянным контролем регионального минздрава», — рассказали в ведомстве.
Маленького пациента госпитализировали с тяжелыми травмами в декабре 2024 года. После успешной операции и начального этапа восстановления ребенка отправили в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей имени академика Рошаля в Москве. Там больной пройдет дальнейшее лечение. Транспортировку пациента осуществили на реанимобиле санитарной авиации, сопроводив всем необходимым медицинским сопровождением.
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