02 марта 2025

Челябинские врачи спасли ребенка с тяжелыми травмами

© Служба новостей «URA.RU»
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За жизнь маленького пациента боролись реаниматологи и нейрохирурги
За жизнь маленького пациента боролись реаниматологи и нейрохирурги Фото:

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) спасли ребенка с тяжелыми травмами. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, за жизнь пациента боролись реаниматологи и нейрохирурги.

«Ребенку экстренно проведена сложнейшая операция, созданы все условия для его эффективного лечения. Вся необходимая медицинская помощь оказывалась под постоянным контролем регионального минздрава», — рассказали в ведомстве.

Маленького пациента госпитализировали с тяжелыми травмами в декабре 2024 года. После успешной операции и начального этапа восстановления ребенка отправили в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей имени академика Рошаля в Москве. Там больной пройдет дальнейшее лечение. Транспортировку пациента осуществили на реанимобиле санитарной авиации, сопроводив всем необходимым медицинским сопровождением.

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Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) спасли ребенка с тяжелыми травмами. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, за жизнь пациента боролись реаниматологи и нейрохирурги. «Ребенку экстренно проведена сложнейшая операция, созданы все условия для его эффективного лечения. Вся необходимая медицинская помощь оказывалась под постоянным контролем регионального минздрава», — рассказали в ведомстве. Маленького пациента госпитализировали с тяжелыми травмами в декабре 2024 года. После успешной операции и начального этапа восстановления ребенка отправили в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей имени академика Рошаля в Москве. Там больной пройдет дальнейшее лечение. Транспортировку пациента осуществили на реанимобиле санитарной авиации, сопроводив всем необходимым медицинским сопровождением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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