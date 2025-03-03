ФСБ предотвратила теракты в московском метро и Подмосковье

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Исламист планировал совершить теракты в Московской области
Исламист планировал совершить теракты в Московской области Фото:

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Подмосковье и на одной из станций московского метро, планировавшиеся исламистом. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ. Злоумышленник намеревался осуществить взрывы в культовом еврейском учреждении и в столичной подземке.

«Исламист планировал устроить взрывы в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций столичного метро, силовики пресекли теракт», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на представителей ведомства.

По информации ФСБ, террорист после присяги на верность террористической организации провел разведку местности и приобрел необходимые компоненты для создания самодельного взрывного устройства. После осуществления атак он намеревался отправиться в Афганистан. В ходе операции по задержанию преступника исламист оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был ликвидирован ответным огнем.

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Подмосковье и на одной из станций московского метро, планировавшиеся исламистом. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ. Злоумышленник намеревался осуществить взрывы в культовом еврейском учреждении и в столичной подземке. «Исламист планировал устроить взрывы в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций столичного метро, силовики пресекли теракт», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на представителей ведомства. По информации ФСБ, террорист после присяги на верность террористической организации провел разведку местности и приобрел необходимые компоненты для создания самодельного взрывного устройства. После осуществления атак он намеревался отправиться в Афганистан. В ходе операции по задержанию преступника исламист оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был ликвидирован ответным огнем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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