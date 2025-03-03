Песков рассказал, как Путин отреагировал на скандал с Зеленским в Белом доме

Песков: Зеленский показал полное отсутствие дипломатических способностей
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© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Путин знает все нюансы разговора Трампа с Зеленским
Песков заявил, что Путин знает все нюансы разговора Трампа с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент РФ Владимир Путин знаком с сутью произошедшего между главой США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, он знает все нюансы и принял их во внимание. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент знаком с сутью произошедшего <...> Президент знает все нюансы <...> Он принял это во внимание», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Слова Путина о том, что, при готовности Москвы к переговорам, Киев не желает идти на таковые, подтвердились, подчеркнул пресс-секретарь. Так он ответил на вопрос о том, знает ли Путин о произошедшем между Трампом и Зеленским во время визита последнего в Белый дом в Вашингтоне.

Песков добавил, что это событие беспрецедентно. По его словам, Зеленский, как минимум, продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей.

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Президент РФ Владимир Путин знаком с сутью произошедшего между главой США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, он знает все нюансы и принял их во внимание. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент знаком с сутью произошедшего <...> Президент знает все нюансы <...> Он принял это во внимание», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Слова Путина о том, что, при готовности Москвы к переговорам, Киев не желает идти на таковые, подтвердились, подчеркнул пресс-секретарь. Так он ответил на вопрос о том, знает ли Путин о произошедшем между Трампом и Зеленским во время визита последнего в Белый дом в Вашингтоне. Песков добавил, что это событие беспрецедентно. По его словам, Зеленский, как минимум, продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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