Песков рассказал, как Путин отреагировал на скандал с Зеленским в Белом доме

Президент РФ Владимир Путин знаком с сутью произошедшего между главой США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, он знает все нюансы и принял их во внимание. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент знаком с сутью произошедшего <...> Президент знает все нюансы <...> Он принял это во внимание», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Слова Путина о том, что, при готовности Москвы к переговорам, Киев не желает идти на таковые, подтвердились, подчеркнул пресс-секретарь. Так он ответил на вопрос о том, знает ли Путин о произошедшем между Трампом и Зеленским во время визита последнего в Белый дом в Вашингтоне.
Песков добавил, что это событие беспрецедентно. По его словам, Зеленский, как минимум, продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей.
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