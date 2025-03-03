Доцент кафедры пермского медуниверситета внезапно умер на работе

В Перми на рабочем месте внезапно скончался доцент кафедры факультетской хирургии Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ). Об этом сообщается в telegram-канале государственной инспекции труда в Пермском крае.
«Инспекция труда в Пермском крае расследует смертельный несчастный случай. Утром 3 марта доцент кафедры факультетской хирургии ПГМУ имени Е.А. Вагнера в ходе беседы потерял сознание, упал на пол и перестал дышать. Бригада скорой помощи после мероприятий по реанимации констатировала смерть работника 1971 года рождения», — говорится в сообщении.
Для расследования несчастного случая создают комиссию. Позднее проведут анализ документов о трудовой деятельности сотрудника, в том числе режиме труда и отдыха, и запросят результаты судмедэкспертизы. При обнаружении нарушений предусмотрены административные меры.
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