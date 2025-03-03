Доцент кафедры пермского медуниверситета внезапно умер на работе

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Преподаватель ПГМУ потерял сознание и перестал дышать
Преподаватель ПГМУ потерял сознание и перестал дышать Фото:

В Перми на рабочем месте внезапно скончался доцент кафедры факультетской хирургии Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ). Об этом сообщается в telegram-канале государственной инспекции труда в Пермском крае.

«Инспекция труда в Пермском крае расследует смертельный несчастный случай. Утром 3 марта доцент кафедры факультетской хирургии ПГМУ имени Е.А. Вагнера в ходе беседы потерял сознание, упал на пол и перестал дышать. Бригада скорой помощи после мероприятий по реанимации констатировала смерть работника 1971 года рождения», — говорится в сообщении.

Для расследования несчастного случая создают комиссию. Позднее проведут анализ документов о трудовой деятельности сотрудника, в том числе режиме труда и отдыха, и запросят результаты судмедэкспертизы. При обнаружении нарушений предусмотрены административные меры.

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В Перми на рабочем месте внезапно скончался доцент кафедры факультетской хирургии Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ). Об этом сообщается в telegram-канале государственной инспекции труда в Пермском крае. «Инспекция труда в Пермском крае расследует смертельный несчастный случай. Утром 3 марта доцент кафедры факультетской хирургии ПГМУ имени Е.А. Вагнера в ходе беседы потерял сознание, упал на пол и перестал дышать. Бригада скорой помощи после мероприятий по реанимации констатировала смерть работника 1971 года рождения», — говорится в сообщении. Для расследования несчастного случая создают комиссию. Позднее проведут анализ документов о трудовой деятельности сотрудника, в том числе режиме труда и отдыха, и запросят результаты судмедэкспертизы. При обнаружении нарушений предусмотрены административные меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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