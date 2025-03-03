Петербургскому бизнесмену пришлось выплатить шесть миллионов рублей алиментов

В Петербурге судебные приставы добились полного погашения задолженности в шесть миллионов рублей по алиментам в пользу подростка. Должником оказался бизнесмен, генеральный директор успешной коммерческой организации. Об этом сообщило ГУФССП России по Санкт-Петербургу.
«В Петербурге 63-летний бизнесмен, который игнорировал свои родительские обязанности в течение трех лет, в конце концов выплатил задолженность по алиментам своему сыну. Перспектива лишения водительских прав и возможности отдыхать за границей заставила должника погасить долг полностью», — пишет ГУФССП России по Санкт-Петербургу в официальной группе ВКонтакте.
Отец был обязан ежемесячно перечислять сыну, родившемуся в 2008 году, одну четвертую часть от всех своих доходов. Однако с 2021 года выплаты прекратились, несмотря на высокий уровень прибыли должника. После обращения матери подростка в службу судебных приставов была произведена проверка и расчет задолженности. Общая сумма долга составила пять миллионов 733 тысячи рублей. Должник неоднократно пытался оспорить размер задолженности, регулярно посещая отдел судебных приставов с адвокатами, однако это не привело к желаемому результату, а сумма долга продолжала увеличиваться.
Решение о полном погашении долга было принято бизнесменом только после того, как судебными приставами было вынесено постановление о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также ограничение на пользование специальным правом управления транспортными средствами. Именно перспектива лишения возможности отдыхать за границей и управлять автомобилем побудила предпринимателя выплатить всю задолженность единовременно. Помимо основной суммы алиментов, должник уплатил исполнительский сбор в размере около 320 тысяч рублей, который начисляется за принудительное взыскание задолженности.
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