В Перми на Пороховом заводе произошел пожар

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На территории слышны хлопки
На территории слышны хлопки Фото:

В Перми загорелась территория Порохового завода. На территории видно дым и слышны хлопки.

«Пожар произошел в Перми на территории ФКП „Пермский пороховой завод“. Около 50 человек эвакуировались самостоятельно», — пишет «Рен тв» в своем telegram-канале.

Уточняется, что погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. URA.RU направило запрос в МЧС по Пермскому краю и пресс-службу предприятия. Ответ на него ожидается.

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В Перми загорелась территория Порохового завода. На территории видно дым и слышны хлопки. «Пожар произошел в Перми на территории ФКП „Пермский пороховой завод“. Около 50 человек эвакуировались самостоятельно», — пишет «Рен тв» в своем telegram-канале. Уточняется, что погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. URA.RU направило запрос в МЧС по Пермскому краю и пресс-службу предприятия. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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