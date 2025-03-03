В Перми на Пороховом заводе произошел пожар

На территории слышны хлопки
В Перми загорелась территория Порохового завода. На территории видно дым и слышны хлопки.
«Пожар произошел в Перми на территории ФКП „Пермский пороховой завод“. Около 50 человек эвакуировались самостоятельно», — пишет «Рен тв» в своем telegram-канале.
Уточняется, что погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. URA.RU направило запрос в МЧС по Пермскому краю и пресс-службу предприятия. Ответ на него ожидается.
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