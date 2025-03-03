Белый дом: Зеленский лишил Украину связи с США на поколение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский лишил возможности экономического партнерства с США
Владимир Зеленский лишил возможности экономического партнерства с США Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Украинский лидер Владимир Зеленский после того, как спровоцировал скандал в Овальном кабинете, упустил возможность укрепить экономические связи между США и Украиной на долгие годы. Об этом сообщает Белый дом.

«Зеленский упустил шанс экономически связать США и Украину на поколение вперед, отметили в администрации Трампа. <...> Он пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, спровоцировав конфликт с США», — сообщили в администрации американского главы Дональда Трампа. Таким образом, лидер Украины потерял шанс для экономического партнерства с Вашингтоном.

Изначально Трамп и Зеленский договаривались о соглашении по редким металлам. За несколько дней до поездки в Штаты украинский лидер ее согласовал. Однако уже в ходе личной встречи с Трампом, Зеленский спровоцировал скандал, отказываясь от переговоров с Россией. По итогу сделка по металлам была отменена. Далее Зеленский заявил, что Киев готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский после того, как спровоцировал скандал в Овальном кабинете, упустил возможность укрепить экономические связи между США и Украиной на долгие годы. Об этом сообщает Белый дом. «Зеленский упустил шанс экономически связать США и Украину на поколение вперед, отметили в администрации Трампа. <...> Он пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, спровоцировав конфликт с США», — сообщили в администрации американского главы Дональда Трампа. Таким образом, лидер Украины потерял шанс для экономического партнерства с Вашингтоном. Изначально Трамп и Зеленский договаривались о соглашении по редким металлам. За несколько дней до поездки в Штаты украинский лидер ее согласовал. Однако уже в ходе личной встречи с Трампом, Зеленский спровоцировал скандал, отказываясь от переговоров с Россией. По итогу сделка по металлам была отменена. Далее Зеленский заявил, что Киев готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...