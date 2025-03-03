Белый дом: Зеленский лишил Украину связи с США на поколение

Украинский лидер Владимир Зеленский после того, как спровоцировал скандал в Овальном кабинете, упустил возможность укрепить экономические связи между США и Украиной на долгие годы. Об этом сообщает Белый дом.
«Зеленский упустил шанс экономически связать США и Украину на поколение вперед, отметили в администрации Трампа. <...> Он пытался пересмотреть уже согласованную сделку по редкоземельным металлам, спровоцировав конфликт с США», — сообщили в администрации американского главы Дональда Трампа. Таким образом, лидер Украины потерял шанс для экономического партнерства с Вашингтоном.
Изначально Трамп и Зеленский договаривались о соглашении по редким металлам. За несколько дней до поездки в Штаты украинский лидер ее согласовал. Однако уже в ходе личной встречи с Трампом, Зеленский спровоцировал скандал, отказываясь от переговоров с Россией. По итогу сделка по металлам была отменена. Далее Зеленский заявил, что Киев готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов.
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