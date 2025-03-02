02 марта 2025

Зеленский заявил о намерениях спасти отношения с Трампом после скандала в Белом доме

Зеленский заявил о готовности подписать с США соглашение о ресурсах
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский сделал важное заявления по поводу сделки по ресурсам
Зеленский сделал важное заявления по поводу сделки по ресурсам Фото:

Украина выразила готовность подписать соглашение с Соединенными Штатами о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов, несмотря на недавние разногласия между странами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистом Би-би-си.

«Наша политика — продолжать, что было в прошлом, мы настроены конструктивно. Если мы согласились подписать сделку по минералам, мы готовы подписать ее», — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский уточнил, что соглашение будет заключено как только все стороны придут к консенсусу. «Соглашение, которое находится на переговорном столе, будет подписано, если стороны готовы», — добавил он, что подчеркивает важность достижения обоюдного согласия перед официальным подписанием документа.

В конце февраля Зеленский совершил визит в Соединенные Штаты, чтобы провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Основной целью данной встречи было подписание соглашения о разработке редкоземельных металлов и укрепление двусторонних отношений между странами.

Однако переговоры были неожиданно прерваны из-за ожесточенной дискуссии между Зеленским и Трампом. Конфликт достиг такой степени, что украинскому президенту пришлось срочно покинуть Белый дом. Подробнее об инциденте в материале URA.RU.

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Украина выразила готовность подписать соглашение с Соединенными Штатами о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов, несмотря на недавние разногласия между странами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистом Би-би-си. «Наша политика — продолжать, что было в прошлом, мы настроены конструктивно. Если мы согласились подписать сделку по минералам, мы готовы подписать ее», — сказал Владимир Зеленский. Кроме того, Зеленский уточнил, что соглашение будет заключено как только все стороны придут к консенсусу. «Соглашение, которое находится на переговорном столе, будет подписано, если стороны готовы», — добавил он, что подчеркивает важность достижения обоюдного согласия перед официальным подписанием документа. В конце февраля Зеленский совершил визит в Соединенные Штаты, чтобы провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Основной целью данной встречи было подписание соглашения о разработке редкоземельных металлов и укрепление двусторонних отношений между странами. Однако переговоры были неожиданно прерваны из-за ожесточенной дискуссии между Зеленским и Трампом. Конфликт достиг такой степени, что украинскому президенту пришлось срочно покинуть Белый дом. Подробнее об инциденте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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