Зеленский стыдливо покинул Белый дом и улетел в Европу: как глава Украины будет пережидать позор

Американский лидер Дональд Трамп встретился с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме для подписания сделки по редкоземельным металлам, но беседа переросла в скандал. Зеленский покинул переговоры, а делегация из Киева еще час ждала подписания сделки. После попытки оправдаться глава Украины вовсе полетел в Лондон. Как Зеленский будет пережидать позор — в материале URA.RU.
Стармер созвонился с Зеленским и Трампом после переговоров
После неудачных переговоров в Белом доме, британский премьер-министр Кир Стармер провел серию телефонных разговоров с руководителями США и Украины. В воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоится собрание европейских лидеров с участием Зеленского. Основной темой обсуждения на предстоящей встрече станет вопрос о том, какие меры безопасности может предложить Европа для защиты Украины.
Зеленский уже вылетел из США
Глава Украины Владимир Зеленский вылетел из США на борту Airbus A319 в 18:53 по мск после неудачных переговоров и направляется в Лондон. Об этом свидетельствуют данные сервиса слежения за полетами FlightAware. Его самолет направляется с авиабазы Эндрюс американского штата Мэриленд в лондонский аэропорт Станстед.
Украинская сторона предпринимает попытки восстановить контакт в США после неудавшихся переговоров. Однако по данным CBS News, Трамп не заинтересован в продолжении диалога.
Отменил свои выступления
Запланированные выступления Зеленского в Институте Хадсона и в Украинском доме в Вашингтоне были отменены. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. «Кто рассчитывал, что сегодня как-то чудом поправится ситуация, не рассчитывайте», — прокомментировал отлет Зеленского из США Ярослав Железняк.
Уехал, недоев обед
Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом до окончания обеда после напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом. По словам журналиста Дэвида Сэнгера, Зеленский своим поведением поставил под сомнение будущую обороноспособность его страны. «И через несколько минут он покинул Белый дом, не доев свой обед из жареной курицы с розмарином и крем-брюле, не подписав соглашение о минералах и поставив под сомнение будущую обороноспособность его страны», — пишет Сэнгер в The New york Times.
Ситуация «не поправится»
Депутат Железняк выразил свое мнение относительно текущего политического скандала в Белом доме. Он подчеркнул, что ожидать быстрого улучшения ситуации не стоит. «Кто рассчитывал, что сегодня как-то чудом поправится ситуация, не рассчитывайте», — прокомментировал Железняк отлет Зеленского.
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