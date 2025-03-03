03 марта 2025

Baza: в Ростовской области БПЛА атаковали нефтебазу

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтебаза горит в Ростовской области
Нефтебаза горит в Ростовской области Фото:

В Чертково Ростовской области произошел крупный пожар на нефтебазе, по предварительным данным, в результате атаки беспилотников. Об этом пишут местные СМИ. 

«Персонал нефтебазы был эвакуирован, пострадавших, предварительно, нет. На месте находятся пожарные, они приступили к тушению, однако из-за сильного огня сделать это пока трудно», — пишет Baza. 

Идет оценка ущерба и анализ возможных причин пожара. Официальные лица пока не предоставили комментариев по поводу инцидента. 

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

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В Чертково Ростовской области произошел крупный пожар на нефтебазе, по предварительным данным, в результате атаки беспилотников. Об этом пишут местные СМИ.  «Персонал нефтебазы был эвакуирован, пострадавших, предварительно, нет. На месте находятся пожарные, они приступили к тушению, однако из-за сильного огня сделать это пока трудно», — пишет Baza.  Идет оценка ущерба и анализ возможных причин пожара. Официальные лица пока не предоставили комментариев по поводу инцидента.  Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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