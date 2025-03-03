Baza: в Ростовской области БПЛА атаковали нефтебазу

В Чертково Ростовской области произошел крупный пожар на нефтебазе, по предварительным данным, в результате атаки беспилотников. Об этом пишут местные СМИ.
«Персонал нефтебазы был эвакуирован, пострадавших, предварительно, нет. На месте находятся пожарные, они приступили к тушению, однако из-за сильного огня сделать это пока трудно», — пишет Baza.
Идет оценка ущерба и анализ возможных причин пожара. Официальные лица пока не предоставили комментариев по поводу инцидента.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
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