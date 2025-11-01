Захарова назвала главный страх Запада после испытания «Буревестника»

Мария Захарова заявила о реакции Запада на ракету «Буревестник» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Западные страны серьезно обеспокоены появлением российской ракеты «Буревестник». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на международном форуме «Открой Атом».

«Они поверили в реальность „Буревестника“. Мы сейчас слышим отзывы. У них лёгкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше», — сказала Захарова, передает РИА Новости. Дипломат отметила, что реакция Запада свидетельствует об эффективности российского оружия.

Заявление было сделано в рамках дискуссии о международной реакции на испытания новых видов вооружений. Захарова подчеркнула, что демонстрация российских военных разработок вызывает серьезный отклик за рубежом. По словам представителя МИД, западные страны внимательно следят за развитием российских военных технологий. Особое беспокойство у них вызывает перспектива появления новых образцов вооружения.

