В Европе начали размораживать активы россиян

Бельгийский депозитарий Euroclear начал возвращать российским инвесторам заблокированные активы без получения американских лицензий. Об этом сообщили представители крупного брокерского сообщества.

«Особенность в том, что при отсутствии вовлечения в транзакцию по разблокировке US person Euroclear не будет требовать лицензию OFAC даже для разблокировки активов с US nexus», — пояснил юрист Глеб Бойко для «РБК Инвестиции». Он подтвердил три успешных случая разблокировки через разных брокеров.

Процедура была согласована с Euroclear около полутора месяцев назад. Для большинства инвесторов теперь достаточно получения лицензии Казначейства Бельгии без одобрения американских регуляторов. Ключевыми требованиями являются отсутствие участия американских лиц в транзакции и осуществление перевода активов исключительно внутри Euroclear. Каждый случай рассматривается индивидуально комплаенс-службой депозитария.

Национальный расчетный депозитарий подтвердил получение соответствующих разъяснений от Euroclear. Информация о новом порядке действий уже передана клиентам депозитария.