Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Европе начали размораживать активы россиян

Euroclear начал разблокировать активы российских инвесторов без лицензии OFAC
01 ноября 2025 в 20:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бельгийский депозитарий начал разблокировать активы россиян без согласия США

Бельгийский депозитарий начал разблокировать активы россиян без согласия США

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бельгийский депозитарий Euroclear начал возвращать российским инвесторам заблокированные активы без получения американских лицензий. Об этом сообщили представители крупного брокерского сообщества.

«Особенность в том, что при отсутствии вовлечения в транзакцию по разблокировке US person Euroclear не будет требовать лицензию OFAC даже для разблокировки активов с US nexus», — пояснил юрист Глеб Бойко для «РБК Инвестиции». Он подтвердил три успешных случая разблокировки через разных брокеров.

Процедура была согласована с Euroclear около полутора месяцев назад. Для большинства инвесторов теперь достаточно получения лицензии Казначейства Бельгии без одобрения американских регуляторов. Ключевыми требованиями являются отсутствие участия американских лиц в транзакции и осуществление перевода активов исключительно внутри Euroclear. Каждый случай рассматривается индивидуально комплаенс-службой депозитария.

Продолжение после рекламы

Национальный расчетный депозитарий подтвердил получение соответствующих разъяснений от Euroclear. Информация о новом порядке действий уже передана клиентам депозитария.

Решение Euroclear о возврате активов российским инвесторам происходит на фоне давления ЕС на Бельгию с целью использования замороженных российских средств для предоставления «репарационного кредита» Украине. Ранее депозитарий обращался к Европейской комиссии с напоминанием о необходимости соблюдения норм международного права при обсуждении возможных способов использования этих активов. ЕС планирует согласовать предоставление кредита Киеву к декабрю 2025 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал