В Европе начали размораживать активы россиян
Бельгийский депозитарий начал разблокировать активы россиян без согласия США
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Бельгийский депозитарий Euroclear начал возвращать российским инвесторам заблокированные активы без получения американских лицензий. Об этом сообщили представители крупного брокерского сообщества.
«Особенность в том, что при отсутствии вовлечения в транзакцию по разблокировке US person Euroclear не будет требовать лицензию OFAC даже для разблокировки активов с US nexus», — пояснил юрист Глеб Бойко для «РБК Инвестиции». Он подтвердил три успешных случая разблокировки через разных брокеров.
Процедура была согласована с Euroclear около полутора месяцев назад. Для большинства инвесторов теперь достаточно получения лицензии Казначейства Бельгии без одобрения американских регуляторов. Ключевыми требованиями являются отсутствие участия американских лиц в транзакции и осуществление перевода активов исключительно внутри Euroclear. Каждый случай рассматривается индивидуально комплаенс-службой депозитария.
Национальный расчетный депозитарий подтвердил получение соответствующих разъяснений от Euroclear. Информация о новом порядке действий уже передана клиентам депозитария.
Решение Euroclear о возврате активов российским инвесторам происходит на фоне давления ЕС на Бельгию с целью использования замороженных российских средств для предоставления «репарационного кредита» Украине. Ранее депозитарий обращался к Европейской комиссии с напоминанием о необходимости соблюдения норм международного права при обсуждении возможных способов использования этих активов. ЕС планирует согласовать предоставление кредита Киеву к декабрю 2025 года.
