03 марта 2025

В США раскрыли, чем Зеленский взбесил вице-президента Вэнса

Корреспондент Fox News: Зеленский вывел из себя вице-президента США
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский вывел из равновесия последователя Трампа
Зеленский вывел из равновесия последователя Трампа Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из себя вице-президента США Джей-Ди Вэнса закатыванием глаз и ухмылками. Об этом заявил корреспондент Fox News Питер Дуси.

«Больше всего вице-президента вывели из себя 30 минут покачивания головой, ухмылок и закатывания глаз Зеленского», — заявил Дуси. Эти действия были восприняты как неуважение или пренебрежение к обсуждаемым темам или к самому вице-президенту.

Ранее, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский также проявил провокационное поведение. Это привело к острой реакции Вэнса и вызвало скандал.

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Президент Украины Владимир Зеленский вывел из себя вице-президента США Джей-Ди Вэнса закатыванием глаз и ухмылками. Об этом заявил корреспондент Fox News Питер Дуси. «Больше всего вице-президента вывели из себя 30 минут покачивания головой, ухмылок и закатывания глаз Зеленского», — заявил Дуси. Эти действия были восприняты как неуважение или пренебрежение к обсуждаемым темам или к самому вице-президенту. Ранее, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский также проявил провокационное поведение. Это привело к острой реакции Вэнса и вызвало скандал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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