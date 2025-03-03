В США раскрыли, чем Зеленский взбесил вице-президента Вэнса

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из себя вице-президента США Джей-Ди Вэнса закатыванием глаз и ухмылками. Об этом заявил корреспондент Fox News Питер Дуси.
«Больше всего вице-президента вывели из себя 30 минут покачивания головой, ухмылок и закатывания глаз Зеленского», — заявил Дуси. Эти действия были восприняты как неуважение или пренебрежение к обсуждаемым темам или к самому вице-президенту.
Ранее, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский также проявил провокационное поведение. Это привело к острой реакции Вэнса и вызвало скандал.
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