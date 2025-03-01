В США объяснили жесткие нападки Вэнса на обматерившего его Зеленского

NBS: Вэнс был вынужден жестко ответить Зеленскому на его провокации
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Вэнс не планировал ссориться с Зеленским на встрече 28 февраля
Вэнс не планировал ссориться с Зеленским на встрече 28 февраля Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс был вынужден жестко ответить лидеру Украины Владимиру Зеленскому на его неподобающее поведение на встрече с американским главой Дональдом Трампом. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«У Вэнса не было заранее определенной стратегии противостояния Зеленскому так, как он это сделал. Вэнс почувствовал себя вынужденным ответить, найдя Зеленского излишне провокационным в своем поведении», — пишет NBS News. По словам одного из источников, никто не ожидал от Зеленского такого поведения. Сенатор Линдси Грэм, выступающий за помощь Украине, назвал встречу «катастрофой» и заявил, что Зеленский чрезмерно противостоял президенту. Он добавил, что гордится тем, что Джей Ди Вэнс защитил интересы США.

В США 28 февраля прошла встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая закончилась скандалом. По итогам переговоров лидеры двух стран не пришли к общему заключению по полезным ископаемым, и Зеленский был вынужден экстренно покинуть Белый дом. 

На самой встрече украинский лидер нецензурно высказался в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса после его замечания о проблемах с пополнением личного состава ВСУ и проигрышном положении Киева в конфликте с Россией. Когда Вэнс заявил, что изучал ситуацию на Украине, Зеленский закатил глаза, покачал головой и оскорбил его на русском языке.  После чего Вэнс обвинил Зеленского в неуважении к Белому дому и в недостаточной благодарности за помощь США в конфликте. Затем вмешался Трамп, встав на защиту своего вице-президента, заявил, что украинский лидер «играет в Третью мировую войну», передает RT.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс был вынужден жестко ответить лидеру Украины Владимиру Зеленскому на его неподобающее поведение на встрече с американским главой Дональдом Трампом. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «У Вэнса не было заранее определенной стратегии противостояния Зеленскому так, как он это сделал. Вэнс почувствовал себя вынужденным ответить, найдя Зеленского излишне провокационным в своем поведении», — пишет NBS News. По словам одного из источников, никто не ожидал от Зеленского такого поведения. Сенатор Линдси Грэм, выступающий за помощь Украине, назвал встречу «катастрофой» и заявил, что Зеленский чрезмерно противостоял президенту. Он добавил, что гордится тем, что Джей Ди Вэнс защитил интересы США. В США 28 февраля прошла встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая закончилась скандалом. По итогам переговоров лидеры двух стран не пришли к общему заключению по полезным ископаемым, и Зеленский был вынужден экстренно покинуть Белый дом.  На самой встрече украинский лидер нецензурно высказался в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса после его замечания о проблемах с пополнением личного состава ВСУ и проигрышном положении Киева в конфликте с Россией. Когда Вэнс заявил, что изучал ситуацию на Украине, Зеленский закатил глаза, покачал головой и оскорбил его на русском языке.  После чего Вэнс обвинил Зеленского в неуважении к Белому дому и в недостаточной благодарности за помощь США в конфликте. Затем вмешался Трамп, встав на защиту своего вице-президента, заявил, что украинский лидер «играет в Третью мировую войну», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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