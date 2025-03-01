Вице-президент США Джей Ди Вэнс был вынужден жестко ответить лидеру Украины Владимиру Зеленскому на его неподобающее поведение на встрече с американским главой Дональдом Трампом. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«У Вэнса не было заранее определенной стратегии противостояния Зеленскому так, как он это сделал. Вэнс почувствовал себя вынужденным ответить, найдя Зеленского излишне провокационным в своем поведении», — пишет NBS News. По словам одного из источников, никто не ожидал от Зеленского такого поведения. Сенатор Линдси Грэм, выступающий за помощь Украине, назвал встречу «катастрофой» и заявил, что Зеленский чрезмерно противостоял президенту. Он добавил, что гордится тем, что Джей Ди Вэнс защитил интересы США.
В США 28 февраля прошла встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая закончилась скандалом. По итогам переговоров лидеры двух стран не пришли к общему заключению по полезным ископаемым, и Зеленский был вынужден экстренно покинуть Белый дом.
На самой встрече украинский лидер нецензурно высказался в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса после его замечания о проблемах с пополнением личного состава ВСУ и проигрышном положении Киева в конфликте с Россией. Когда Вэнс заявил, что изучал ситуацию на Украине, Зеленский закатил глаза, покачал головой и оскорбил его на русском языке. После чего Вэнс обвинил Зеленского в неуважении к Белому дому и в недостаточной благодарности за помощь США в конфликте. Затем вмешался Трамп, встав на защиту своего вице-президента, заявил, что украинский лидер «играет в Третью мировую войну», передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.